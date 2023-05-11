Özgür Demirtaş’tan serbest piyasa isyanı: 'Bankalarda gördüklerinizi unutun...'

Yayınlanma: 11.05.2023 - 12:40

Güncelleme: 11.05.2023 - 12:52

Türkiye 14 Mayıs’ta düzenlenecek olan seçimlere odaklanırken Türk Lirası dolar karşısında kan kaybına devam ediyor.

Dolar TL kuru seçimlere 3 gün kala 19,67 seviyesini görerek tarihi zirvesini yeniledi. Ekonomist Özgür Demirtaş Kapalıçarşı’daki dolar kurunun 21.23 lira olduğunu söyledi.

Türkiye’de yaşayan yurttaşlar 14 Mayıs’ta düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne kilitlendi. Seçimler Türkiye’de ekonomideki çöküş nedeniyle fiyatı hızla artan Türk mutfağının vazgeçilmezi olan ‘soğan’la ilişkilendirildi. Soğan fiyatlarının artmasındaki etkenlerden üretim maliyeti ve nakliye maliyetinin artmasındaki ana unsur olan dolar kuru seçimlere 3 gün kala yeni rekor kırdı. Dolar şu sıralar 19,67 liradan işlem görüyor.

SON İKİ YILDA YÜZDE 60 DEĞER KAYBETTİ

Başta ekonomi olmak üzere yeni kurulacak iktidarın mevcut politikalarda nasıl bir değişikliğe gideceği piyasa tarafından yakından izleniyor.

Son iki yılda rekor enflasyon seviyelerinin görüldüğü ve TL'nin yaklaşık yüzde 60 değer kaybettiği Türkiye'nin uygulanan ekonomi politikalardan arta kalan hasardan toparlanmasının zaman alması beklenirken, iktidarı kim alırsa alsın 2023'ün kayıp bir yıl olma olasılığı yüksek görünüyor.

“GERÇEK SERBEST PİYASA BU”

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, piyasalarda oluşan ikili kur farkına değinerek, “Kapalıçarşı kuru 21.23 Bankalarda gördüklerinizi unutun. Gerçek SERBEST Piyasa kuru bu: Hükümet İKİLİ kur oluşturdu ülkede…” paylaşımını yaptı.