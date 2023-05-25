Özgür Demirtaş’tan korkutan tahmin: ‘Tekrar kesilecek’
Twitter hesabından paylaşımda bulunan ekonomist Özgür Demirtaş kredi kartlarında kesilen nakit avans uygulamasının tekrar işleme alınacağını iddia etti.
Ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından kredi kartlarında nakit avansa yönelik bir tahminde bulundu.
Demirtaş yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Kredi Kartları NAKİT AVANS kesilmişti herkes ayağa kalktı, geri adım atıldı.
Yazın kenara:
Yakın gelecekte TEKRAR kesilecek.
Tahminim Gerçekleşince bu twitimi hatırlarsınız…”
Kredi Kartları NAKİT AVANS kesilmişti herkes ayağa kalktı, geri adım atıldı.— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) May 25, 2023
Yazın kenara:
Yakın gelecekte TEKRAR kesilecek.
Tahminim Gerçekleşince bu twitimi hatırlarsınız…
NE OLMUŞTU?
Seçimler yaklaşırken bir yandan dövizdeki artışı önlemeye, diğer taraftan da düşük faizi sürdürmeye çalışan ekonomi yönetimi piyasayı karıştırdı. Merkez Bankası’nın, döviz talebini artırdığı endişesiyle ucuz faizli nakit avansı kısıtlamak için getirdiği uygulamadan yurttaş tepkisi üzerine vazgeçmesine rağmen bankalar taksitli avansı tamamen kaldırdı. Nakit avansa ise 5-10 bin TL arasında sınırlama getirdi. Daha sonra tüketim için değil borcunu borçla ödeyen yurttaşın da etkilenmesi üzerine Merkez Bankası kararı iptal ettiğini bankalara gönderdiği yazı ile bildirdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Oylar işte böyle çalınıyor
- Kritik kararının açıklanacağı saat belli oldu!
- 6.7 milyon fazla seçmen!
- HDP ve Yeşil Sol Parti 'ikinci tur' kararını açıkladı!
- Tina Turner yaşamını yitirdi
- Binali Yıldırım'dan bir garip 'bakanlık' açıklaması!
- Soru soran AKP'lilere tepki paylaşımları yapmayın
- Mansur Yavaş'tan 'Sinan Oğan' yorumu
- HDP ve Yeşil Sol Parti’den 'protokol' açıklaması
- Memleket Partisi'nin üst düzey isminden açıklama!