Özgür Demirtaş’tan korkutan tahmin: ‘Tekrar kesilecek’

Yayınlanma: 25.05.2023 - 16:10

Güncelleme: 25.05.2023 - 16:10

Ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından kredi kartlarında nakit avansa yönelik bir tahminde bulundu.

Demirtaş yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Kredi Kartları NAKİT AVANS kesilmişti herkes ayağa kalktı, geri adım atıldı.

Yazın kenara:

Yakın gelecekte TEKRAR kesilecek.

Tahminim Gerçekleşince bu twitimi hatırlarsınız…”

Kredi Kartları NAKİT AVANS kesilmişti herkes ayağa kalktı, geri adım atıldı.



Yazın kenara:



Yakın gelecekte TEKRAR kesilecek.



Tahminim Gerçekleşince bu twitimi hatırlarsınız… — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) May 25, 2023

NE OLMUŞTU?

Seçimler yaklaşırken bir yandan dövizdeki artışı önlemeye, diğer taraftan da düşük faizi sürdürmeye çalışan ekonomi yönetimi piyasayı karıştırdı. Merkez Bankası’nın, döviz talebini artırdığı endişesiyle ucuz faizli nakit avansı kısıtlamak için getirdiği uygulamadan yurttaş tepkisi üzerine vazgeçmesine rağmen bankalar taksitli avansı tamamen kaldırdı. Nakit avansa ise 5-10 bin TL arasında sınırlama getirdi. Daha sonra tüketim için değil borcunu borçla ödeyen yurttaşın da etkilenmesi üzerine Merkez Bankası kararı iptal ettiğini bankalara gönderdiği yazı ile bildirdi.