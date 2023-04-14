Aydın'da çiftlik evinden 160 litre zeytinyağı çaldıı
Aydın’ın Efeler ilçesinde bir çiftlik evinden 160 litre zeytinyağı çalan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Aydın’ın Efeler ilçesi Şevketiye Mahallesi’nde bir şahsa ait çiftlik evinden 160 litre zeytinyağı çalınması olayının ardından jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Jandarma Suç Araştırma Timi ve Asayiş Timleri tarafından olay yerinde ve çevresinde elde edilen deliller, tanık ve kamera araştırması sonucunda bir şüpheli şahıs tarafından gündüz vakti motosiklet ile çiftlik etrafında keşif yapıldığı, aynı günün akşamında ise araç ile zeytinyağlarını çaldığı tespit edildi.
Şüpheli şahıs yakalanırken olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.
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