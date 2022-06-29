Son Dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı öncesi açıklama yaptı

29 Haziran 2022 Çarşamba, 14:31

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artış için, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla bugün toplandı. Komisyon toplantısı öncesi Türk-İş Başkanı Ergun Atalay ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamalar yaptı.

Toplantıda konuşan Türk-İş Başkanı Ergun Atalay, özetle şu ifadeleri kullandı:

"Son 5 aydır enflasyondaki yüksek artıştan kaynaklı bir toplantı yapıyoruz. Asgari ücrete ocak ayında güzel bir zam yaptık ama maalesef 3 ayda bu zam eridi. Dar gelirliler ülkede en çok sıkıntıyı çeken kesim. Temennim oluşan enflasyon çerçevesinde dar ve sabit gelirliye nefes aldıran bir artış olması."

"KOMİSYONUN ÇALIŞMALARI YARIN TAMAMLANABİLİR"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de açıklamalarda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin toplantıda yaptığı konuşmada, "Asgari ücret için hep normal, zamanında artacak demiştim ama gelinen noktada enflasyon nedeniyle yeniden belirlememiz gerekiyor" dedi.

Bilgin açıklamalarında enflasyon konusuna da yer vererek "Biz döviz üreterek enflasyonu aşacağız" dedi. Enflasyonun gelir dağılımı bozucu etkisi olduğunu söyleyen Bakan Bilgin "Sosyal devletin bu konuda devreye girmesi gerekiyor. Biz çalışanlarımızı, emekçilerimizi, Türkiye'nin üretim gücünün en önemli temeli emekçilerimizi koruyacak sosyal devlet tedbirlerini devreye sokmak mecburiyetindeyiz. Bu konuda elimizdeki en önemli araç asgari ücretin yeniden belirlenmesidir" ifadelerine yer verdi.

ÖRGÜTSÜZLÜKTEN YAKINDI!

Türkiye'de emekçilerin örgütlenme oranının yüzde 13 olduğuna dikkat çeken Bakan Bilgin,"Bu çok ciddi bir sorun. Türkiye'nin emekçileri örgütlenmediği zaman ücretler asgari ücret düzeyine sıkışmaktadır. Bunun aşılması lazım örgütlenmenin önünün açılması lazım" dedi. Bilgin, "İşletmelerimizde sosyal barışı korumak zorundayız. Onun için de örgütlenme özgürlüğünü kısıtlayan zihniyeti yıkmak zorundayız. Onun ötesinde de yasal mevzuattaki sorunları aşmamız lazım. Bu konuda kararlılıkla yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin komisyondaki çalışmaların yarın tamamlanabileceğini aktardı.