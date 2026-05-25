Özşen Madencilik işçileri ödenmeyen hakları için eylemde: 'Bayramı patrona zehir edeceğiz'

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde faaliyet gösteren Özşen Madencilik'te çalışan işçiler, yaklaşık bir yıla yakın mesailerini, şubat ayından bu yana da ücretlerini alamamaları üzerine Bağımsız Maden-İş Sendikası öncülüğünde eylem başlattı

Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, Ramazan Bayramı'nı cepleri boş geçiren 300 işçinin Kurban Bayramı'nı da aynı şekilde geçirme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Uzunköprü Atatürk Meydanı'nda işçilerle birlikte yapılan eylemde, işveren eski AKP Tekirdağ İl Başkan Yardımcısı Bekir Kiremitçi'ye seslenen Aksu şu ifadeleri kullandı:

"Ya bugün ya da paramızı ödersiniz. Bu patronu sokağa çıkamaz hale getiririz. Bayramı zehir ederiz. Bu adamı koruyan kollayan bakanlıklara doğru yürümeye başlayacağız. Adım adım, Trakya'da Ankara'ya!"

.