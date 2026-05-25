Özşen Madencilik işçileri ödenmeyen hakları için eylemde: 'Bayramı patrona zehir edeceğiz'

25.05.2026 17:30:00
Haber Merkezi
Ödenmeyen ücret hakları için Edirne’de yürüyüş düzenleyen Özşen Madencilik işçileri, işveren Bekir Kiremitçi'ye haklarının bayram öncesinde ödenmesi uyarısında bulundu.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde faaliyet gösteren Özşen Madencilik'te çalışan işçiler, yaklaşık bir yıla yakın mesailerini, şubat ayından bu yana da ücretlerini alamamaları üzerine Bağımsız Maden-İş Sendikası öncülüğünde eylem başlattı

Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, Ramazan Bayramı'nı cepleri boş geçiren 300 işçinin Kurban Bayramı'nı da aynı şekilde geçirme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Uzunköprü Atatürk Meydanı'nda işçilerle birlikte yapılan eylemde, işveren eski AKP Tekirdağ İl Başkan Yardımcısı Bekir Kiremitçi'ye seslenen Aksu şu ifadeleri kullandı: 

"Ya bugün ya da paramızı ödersiniz. Bu patronu sokağa çıkamaz hale getiririz. Bayramı zehir ederiz. Bu adamı koruyan kollayan bakanlıklara doğru yürümeye başlayacağız. Adım adım, Trakya'da Ankara'ya!"

İlgili Konular: #madenci #Bağımsız Maden-İş

'Çalışan yoksulluğu' Meclis gündeminde: CHP'den Mehmet Şimşek'e 15 soru CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, açlık sınırının 34 bin lirayı aştığını belirterek, milyonlarca çalışanın geçim sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Tanrıkulu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e “çalışan yoksulluğu”, gıda enflasyonu ve gelir dağılımına ilişkin sorular yöneltti, bakanlığın konuya ilişkin çalışmalarını sordu.
Emekliler Soma’da meydanlara çıktı: 'Emekliye bayram değil, yoksulluk dayatılıyor!' Tüm Emeklilerin Sendikası Soma Şubesi tarafından Soma Millet Parkı’nda düzenlenen basın açıklamasında emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunlara dikkat çekildi. Açıklamada her emekli maaşına 20 bin TL seyyanen zam ve bayram ikramiyelerinin artırılması talep edildi.
Yoksulluğun gizli maliyeti: Poverty premium nedir? Düşük gelirli bireylerin aynı ürün ve hizmetler için daha fazla ödeme yapmasına neden olan “poverty premium”, ekonomik eşitsizliğin en az görünür ama en etkili boyutlarından biri olarak öne çıkıyor. Peki, Poverty premium nedir, nasıl oluşur?