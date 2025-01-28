Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde Sağlık-İş'ten eylem uyarısı: 'Çözülmemesi halinde eylemler başlayacak'
Sağlık-İş, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi yönetiminin sağlık işçilerinin taleplerini görmezden gelmesini eleştirerek, sorunların çözülmemesi halinde eylem yapacaklarını duyurdu. Sendika, Denizli halkının mağduriyet yaşamaması için anlaşma yoluyla çözüm istiyor.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi yönetimi sağlık işçilerinin taleplerini kabul etmeyip Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’na (TÜHİS) başvurma kararı aldı. Sağlık-İş Denizli Temsilcisi Zeki Kılıç, bu kararın sorunları çözmeyeceğini ve yaşanacak aksaklıkların sorumlusunun yönetim olduğunu belirtti.
Kılıç, Denizli halkı ve çevre illerdeki yurttaşların mağdur olabileceğine dikkat çekerek, anlaşmazlıkların masada çözülmesi gerektiğini ifade etti.
Kılıç, hastanede çalışan işçilerin eşit ücret ve çalışma koşulları talebinde bulunarak, yeni alınan personellerle var olan eşitsizliklerin düzeltilmediğini vurguladı. Geçtiğimiz dönemde yapılan başvurularda yönetimden olumlu bir geri dönüş alamadıklarını belirten Kılıç, sorunların çözülmemesi halinde eylemlere başlanacağını açıkladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sokak röportajı sonrası tutuklandı!
- Özgür Özel'den 'cumhurbaşkanı adayı' açıklaması
- İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım!
- Valilikten ‘cuma namazı’ yazısı
- Bahçeli'den kürsüde 'Gezi' ve 'İmralı' çıkışı
- Kalın'ın önünde poz verdiği bayrak tartışma yarattı
- İstifaya çağırdı, 'adaylık' daveti yaptı!
- Son anket sonuçları Erdoğan'ı üzecek
- Tolga Karel'den tepki çeken Ayşe Barım paylaşımı
- Bakan Ersoy’a seslendi!