Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde Sağlık-İş'ten eylem uyarısı: 'Çözülmemesi halinde eylemler başlayacak'

Yayınlanma: 28.01.2025 - 18:07

Güncelleme: 28.01.2025 - 18:07

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi yönetimi sağlık işçilerinin taleplerini kabul etmeyip Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’na (TÜHİS) başvurma kararı aldı. Sağlık-İş Denizli Temsilcisi Zeki Kılıç, bu kararın sorunları çözmeyeceğini ve yaşanacak aksaklıkların sorumlusunun yönetim olduğunu belirtti.

Kılıç, Denizli halkı ve çevre illerdeki yurttaşların mağdur olabileceğine dikkat çekerek, anlaşmazlıkların masada çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Kılıç, hastanede çalışan işçilerin eşit ücret ve çalışma koşulları talebinde bulunarak, yeni alınan personellerle var olan eşitsizliklerin düzeltilmediğini vurguladı. Geçtiğimiz dönemde yapılan başvurularda yönetimden olumlu bir geri dönüş alamadıklarını belirten Kılıç, sorunların çözülmemesi halinde eylemlere başlanacağını açıkladı.