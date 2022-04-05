Panasonic’ten otomotiv sektörüne dev yatırım

05 Nisan 2022 Salı, 00:00

Panasonic, geçtiğimiz yıl yapay zeka yazılım şirketi Blue Yonder ile 7 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. Şirket, önümüzdeki 3 yıl içerisindeki mali hedeflerini ve yatırım alanlarını açıkladı.

Elektrikli otomobil sektörünün en büyük sorunlarından biri pil süreleri. Tesla, BMW ve Mercedes gibi şirketler başta olmak üzere birçok firma bu konuda çalışma yürütüyor. Batarya üreticisi Panasonic, orta ve uzun vadeli büyüme stratejilerine elektrikli otomobil bataryasını da eklediklerini duyurdu.

PANASONİC, OTOMOBİL BATARYASI İÇİN 5 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPACAK

ShiftDelete'de yer alan habere göre; Panasonic, 2025 mali yılına kadar toplam 5 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. Şirket, yatırımı ikiye bölerek 3.3 milyar dolar ile otomotiv bataryası ve tedarik zinciri gibi büyüme alanlarına yönelecek. Geri kalan sermaye ile üretim teknolojilerine yatırım yapılacak.

Açıklama yapan şirket, “Panasonic’in yer aldığı çatı şirket, mali disiplini korurken rekabet gücünü de artırmayı hedefliyor. Elde edilen gelir ile holding bünyesinde stratejik yatırımlar yapılacak.” ifadelerine yer verdi.

Panasonic, dönem boyunca 12.232 milyar dolar işletme karı hedeflediklerinin altını çizdi. Şirketin strateji kapsamında 2050 yılında kadar karbon emisyonlarını 300 milyon ton azaltmayı hedeflediği belirtiliyor. Geçtiğimiz yıllarda şirket, Toyota ile otomotiv akülerinde uzmanlaşmış bir ortak girişim kurdu.