Pandemi sürecinin faturası yurttaşa çıktı

02 Nisan 2022 Cumartesi, 02:00

Türk Hava Yolları (THY), daha önce bilet alan ancak pandemi nedeniyle kullanamayan yolcularına iki şart sundu: Yolcular ya biletlerini son kullanım tarihine kadar kullanacaklar ya da son kullanım tarihinden sonraki iki aya kadar fark ödeyerek uçuşlarını gerçekleştirecekler. Aksi halde biletlerin iptal edileceği belirtildi. Yurttaş ise “Mağdur edildik” dedi.

Pandemi sürecinde uygulanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle THY tarafından oluşturulan açık biletlere ilişkin süreç şöyle gelişti:

SON TARİH 31 MART’TI

Yurttaşlar, THY’den 2019’da yurtdışı için bilet aldı. Ancak Covid-19 hayatımıza girince uçuşlar durdurulup seyahat kısıtlamaları gelince biletler kullanılamadı. 2020 kapanmayla geçti, 2021’de de pandeminin etkileri sürdü. Ülkeler, yurtdışından gelecek olanlara sınırlama getirdi. Seyahatlerde yine kısıtlamalar oldu. Bu nedenle biletler yine kullanılamadı. Bu yıl ile birlikte dünya genelinde koronavirüs önlemleri de gevşetildi. Yurttaşlar da beklemedeki biletlerini bu yaz kullanmaya hazırlanıyorlardı ki bu da olamadı.

THY, 2019’da alınan biletlerin 31 Mart’a dek kullanılmasını istedi. Bunun haricinde biletlerin fark ödenerek 31 Mayıs’a dek kullanılabileceği belirtildi. Ancak bilet fiyatları şu anda çok yükselmiş durumda. Fiyatlar 2019’da alınan biletin neredeyse üç katına çıktı. THY, 31 Mayıs’a kadar biletlerin kullanılmaması halinde iptal edileceğini de bildirdi. THY, mevzuatın bu şekilde olduğunu, biletin kesildiği dönemdeki kuralların uygulandığını savunarak kullanım süresine dikkat çekiyor. Bu tarihlere kadar kullanılması gerektiğini savunuyor.

GERİ ÖDEME YOK

Yurttaşlar ise tepkilerini şöyle dile getiriyor:

“THY, pandemi nedeniyle mağdur olanları affetmedi. Kısıtlamalar olduğu için biletleri kullanamadık. Bu yaz kullanmayı planlıyorduk ancak THY kabul etmiyor. Bilet paraları da iade edilmiyor. 31 Mayıs’a kadar farkını ödeyip kullanmamamız halinde biletlerin iptal edileceğini söylüyorlar. Sorun bizden kaynaklanmadı. THY’nin bunu göz önünde bulundurması gerekirdi.”

Yurttaşlar, yaz aylarında yolcu trafiğinin artacağına, THY’nin o zamana kadar daha önceden alınmış biletleri kullandırmak istediği için bu yolu izlediğine dikkat çekiyor. l ANKARA