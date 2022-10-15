Pandemide para vermeden çalıştırmışlardı: 'Kurnaz' patronlar affediliyor

15 Ekim 2022 Cumartesi, 04:00

İktidar, pandemi döneminde işçiyi ücretsiz izne çıkarmış gibi gösterip para vermeyen, buna karşın yasadışı, zorla çalıştırmaya devam eden patronları affediyor.

“Torba teklifin” Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında AKP’nin verdiği önergeyle, pandemi döneminde işçiyi ücretsiz izne çıkarmış gibi gösterip maaş ödemeyen buna karşın zorla çalıştıran patronlara verilen cezalar af kapsamına alındı.

Önergenin gerekçesinde şöyle denildi:

“Önerge ile nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin başvuruda bulunduğu işveren tarafından fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde işverene uygulanan idari para cezalarının da terkin kapsamına alınması amaçlanmaktadır.”

Teklif ile ayrıca “Kod 29” ile işten atma yasağını delen işverenler de affediliyordu. Şimdi bunun üzerine bir de ücretsiz izindeki işçiyi çalıştıran patronlar da affedilmiş oldu. Teklif ile pandemi döneminde kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteği ödemelerinde hatalı işlemlerden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemelerin tahsilinden de vazgeçiliyor. Teklife ilişkin etki analizinde, “Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği kaynaklı yaklaşık 860 milyon TL fazla ve yersiz ödemenin terkini (af) gerçekleştirilecektir” denildi.