Panora AVM’ye 350 bin TL ceza

Kiracıları ile davalık olan ve davayı kaybeden Panora AVM'ye Ticaret Bakanlığı soruşturma başlatmıştı. Benzer soruşturmalar 4 ayda sonuçlanırken 1 yıldır bitmeyen bu soruşturma gazetemizin olayı duyurmasının ardından sonuçlandı ve Panora AVM'ye 351 bin liralık idari para cezası kesildi.

Ali Can Polat
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 03:00
Panora AVM’ye 350 bin TL ceza
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Alışveriş merkezleri (AVM) ile kiracılar arasında yaşanan sorunlar tüm önlemlere karşın devam ediyor. Daha önce kiracıları ile davalık olan ve davayı kaybeden Panora AVM’ye Ticaret Bakanlığı soruşturma başlatmıştı. Benzer soruşturmalar 4 ayda sonuçlanırken Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da ortağı ve yönetim kurulu başkanı olduğu Panora AVM’de bu soruşturma 1 yıldır devam ediyordu. 

SPK’YE BAŞVURACAKLAR

Gazetemizin olayı duyurmasının ardından soruşturma sonuçlandı. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün yaptığı soruşturma sonucunda Panora AVM’nin sahibi Panora GYO ortak gider paylaşımı ve ortak giderlerin kiracılara beyanı konularında kusurlu bulundu. 351 bin liralık idari para cezası kesildi. Soruşturmayı başlatan kiracı Mustafa Avcı, “Şirket halka açık olduğu için Sermaye Piyasaları Kurulu’na da şikâyet edeceğim” dedi.


Alışveriş merkezi kiracı sermaye Sermaye Piyasaları Kurulu

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