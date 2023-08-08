Yayınlanma: 08.08.2023 - 16:18

Güncelleme: 08.08.2023 - 16:18

Trabzonspor, stadyum isim sponsorluğu için Papara şirketi ile toplam 1 milyar 416 milyon TL karşılığında 5 yıllık anlaşma imzalandığını açıkladı. Trabzonspor'un yeni stadının adı Papara Park olarak değiştirildi. Peki, Papara kimin, sahibi kim? Trabzonspor'un yeni stadyum sponsoru Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

PAPARA NEDİR?

Papara, FinTech alanında faaliyet gösteren, Türkiye merkezli bir elektronik para ve ödeme hizmetleri kuruluşudur.

Mali Suçları Araştırma Kurulu yükümlü kuruluşları arasındadır. Şirket 2016'nın Nisan ayında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yetkili lisans alarak aynı yılın Ağustos ayında faaliyetlerine başlamıştır. 16 Mart 2021'den beri kartları BKM Express desteklemektedir. Papara Mastercard, Visa, Troy, Bankalararası Kart Merkezi üyesidir.

Yaklaşık 14 milyon kullanıcısı bulunmaktadır. Halihazırda mevcut olan özellikleri arasında yurt içi ve yurt dışında alışveriş yapma, para gönderme ve alma, harcadıkça promosyon ödemesi alma (Cashback), fatura ödeme, sigorta yapma, oyun ve dijital kod satışı, bağış yapma, İstanbulkart bakiye yükleme, Milli Piyango kupon kodu satışı vb. bulunmaktadır.

PAPARA'NIN KURUCUSU AHMED FARUK KARSLI KİMDİR?

Kurucu Ahmed Faruk Karslı, yönetim kurulundaki görevini Nisan 2022 itibarıyla Emre Kenci'ye devretmiştir.

PAPARA'NIN CEO'SU EMRE KENCİ KİMDİR?

2008 yılında Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olan Emre Kenci, Microsoft’ta kıdemli mühendis olarak çalışmış, BtcTurk ve BTCTrader’da ortak ve CTO olarak görev yapmıştır. 2016 yılından bu yana ortak ve yönetim kurulu üyesi olduğu Papara’da CTO olarak görevini sürdürürken yeni ürünlerin geliştirilmesinde aktif rol oynamıştır. Emre Kenci Nisan 2022 itibarıyla Papara’nın yeni CEO’su olarak çalışmalarına devam edecek.