Yayınlanma: 08.08.2023 - 09:58

Güncelleme: 08.08.2023 - 09:58

Fransa Ligue 1 ekibi PSG, Portekiz'in Benfica takımından 22 yaşındaki forvet Gonçalo Ramos'u satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Peki, Gonçalo Ramos kimdir, nereli, kaç yaşında? Gonçalo Ramos hangi takımlarda futbol oynadı? İşte ayrıntılar...

GONÇALO RAMOS KİMDİR?

Gonçalo Ramos, 20 Haziran 2001 yılında Portekiz'de dünyaya geldi. 2013 yılında, 12 yaşındayken Loulé'ye ve ardından Benfica'nın altyapı sistemine katıldı. 13 Ocak 2019'da profesyonel futbol kariyerine başladı. Benfica B takımıyla Liga Pro'daki ilk maçına, Braga B'ye 3-2 mağlup oldukları karşılaşmada çıktı ve Nuno Tavares'in yerine 84. dakikada oyuna dahil oldu. 21 Temmuz 2020'de, Primeira Liga'da deplasmanda Desportivo das Aves'i 4-0 yendikleri maçta 85. dakikada Pizzi'nin yerine dahil olup Benfica as takımıyla ilk maçına çıktı ve 8 dakikada iki gol attı. O sezonda Ramos, Benfica'nın genç takımının yıldızı olarak 2019-20 UEFA Gençlik Ligi'nde oynadı ve finalde iki gol attığı attığı Real Madrid'e 3-2 yenildiler. Ramos, UEFA Gençlik Ligi'ni gol kralı olarak tamamladı. 7 Ekim 2020'de sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatmayı kabul etti.

Sezona Benfica B takımıyla başlayan Ramos, 12 maçta 11 gol attı. Aynı sezon Benfica'nın UEFA Avrupa Ligi listesinde yer aldı. Avrupa Ligi'ndeki ilk maçına 29 Ekim 2020'de, Standard de Liège'yi 3-0 yendikleri maçta çıktı. 21 Kasım'da Taça de Portugal karşılaşmasında ilk 11'de yer aldı. Ligde de 4 karşılaşmada süre aldı ve 2 gol kaydetti.

2021-22 sezonunun başında, teknik direktör Jorge Jesus tarafından tamamen as takıma çıkarıldı. Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde Spartak Moskova'ya karşı 53 dakika sahada kaldı ve sezonun ilk maçına çıktı. Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde dört maça çıktı ve skor katkısı veremedi.

Ramos, 2022-23 sezonuna kariyerindeki ilk hat-trickini, 2 Ağustos'ta 2022-23 UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunun ilk ayağında Midtjylland'ı 4-1 yendikleri maçta atarak başladı.

GONÇALO RAMOS MİLLİ TAKIM KARİYERİ

10 Kasım 2022'de Ramos, Portekiz'in Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası için 26 kişilik kadrosuna seçildi. Üst düzey uluslararası ilk çıkışını 17 Kasım'da Nijerya'ya karşı bir hazırlık maçında yaptı ve maçta bir gol attı ve bir gol pası verdi. 6 Aralık'ta Portekiz teknik direktörü Fernando Santos, takımın İsviçre'ye karşı son 16 turu maçında Cristiano Ronaldo'yu yedek kulübesinde başlattı ve Ramos'a ilk 11'de şans verdi. Portekiz'in 6-1'lik galibiyetinde Ramos, bir hat-trick yaptı ve bir asist katkısı verdi. 1990'da Tomáš Skuhravy'dan bu yana Dünya Kupası eleme turunda hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. Ayrıca 2002'de Miroslav Klose'den bu yana, Dünya Kupası'nda ilk 11 başladığı ilk maçta hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

GONÇALO RAMOS HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2009-2011 Olhanense

2011-2013 Loulé

2013-2019 Benfica

2019–2020 Benfica B

2020–2023 Benfica

2023- Paris Saint Germain (PSG)