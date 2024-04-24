Patent başvuru ücretleri belirlendi

Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT), bu yıl uygulanacak ücret tarifesi belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2024 - 09:58
Patent başvuru ücretleri belirlendi
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Kurum tarafından hazırlanan "2024 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, e-Devlet üzerinden yapılan patent ve faydalı model başvuru ücretleri 45,75 lira, marka tescil ücreti 1121,92 lira, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı başvuru ücretleri 12,42 lira olarak belirlendi.

Tasarım tescil başvurularında ise 183 lira alınacak.


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