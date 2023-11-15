Patlama yaşanmıştı... Halka arz furyası son mu buluyor?

Yayınlanma: 15.11.2023 - 14:18

Güncelleme: 15.11.2023 - 14:18

Son dönemde artan halka arzlarda toplam yatırımcı sayısı 90 milyona yaklaştı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, 1 Ekim 2023 itibarıyla düzenlenen halka arz verilerine göre yılın ilk 10 ayında 45 şirket halka arz olurken, 89 milyon 986 bin 961 toplam yatırımcı sayısına ulaşıldı.

Halka arzdan 62,13 milyar lira tutar toplandı.

Böylece geçtiğimiz yılın toplam halka arz edilen şirket sayısı 1 Ekim itibarıyla aşıldı. Geçtiğimiz yıl 40 şirket halka açılmıştı.

Halka arzlar hız kesmeden devam ederken, sürecin sona ereceğine yönelik yorumlar da geliyor.

YATIRIMCILAR MEVDUAT FAİZLERİNE YÖNELEBİLİR

Bloomberg HT'ye konuşan İstanbul Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Burak Üstay halka arz furyasının devam edeceğini düşünmediğini söyledi.

İstanbul Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Burak Üstay halka arz furyasının devam edeceğini düşünmediğini söyledi.

Üstay konuyla ilgili sözleri şöyle sürdürdü:

"Halka arz furyasının çok fazla devam edeceğini düşünmüyorum. Çünkü baktığınızda oradan da ciddi bir kaynak çıkışı oluyor, satışlar ciddi bir para çekilişine neden oluyor. Borsanın en büyük rakibi faizdir. O da oldukça cazip seviyelere yükseldi. Şu anda bile politika faizinin yüzde 35’te olduğu bir yerde rahatlıkla herhangi bir bankada yüzde 40’lı seviyelerde mevduat faizi alabiliyorsunuz. Yani aylık yüzde 3’e yakın hatta üzerinde faiz almak, risksiz bir gelir elde etmek piyasada mümkün olmaya başladı. Faiz anlamlı bir şekilde yukarıya çıkıyor, mevduat faizlerin yüzde 2,5-3 seviyesine oturmasından beri de borsada ciddi bir düzeltme hareketini görüyoruz."