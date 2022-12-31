Patrona var, yurttaşa yok!

31 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

İktidar yeni yılda yurttaşın kullandığı elektriğe zam yapılmayacağını açıklarken sanayiye verilen elektrikte ise yüzde 16 indirim yaptı. Doğalgazda ise sadece İstanbul’da yüzde 12 indirim olacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, meskenlerin şu anda en düşük tarifeden yararlandıklarını belirterek şunları söyledi:

“Sanayi abone grubunda yüzde 16 düzeyinde bir indirim söz konusu. Serbest piyasada elektrik tavan fiyatını da megavatsaat başına 4 bin 800 liradan 4 bin 200 liraya düşürdük. Böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin yüzde 10 ila yüzde 15 oranında düşmesini bekliyoruz.”

İSTANBUL’A GAZ İNDİRİMİ

Bu arada EPDK kararıyla, İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (İGDAŞ) sistem kullanım bedellerinde 1 Ocak itibarıyla indirime gidileceği belirtildi. Bu indirimin, nihai faturaya yüzde 12.13 oranında yansıyacağı kaydedildi. Söz konusu indirimle birlikte aylık doğalgaz faturası 1000 lira olan bir abonenin yeni faturası 879 lira olacak.

(Ahmet Akın)

‘İNDİRİM ALGISI’

CHP’li Ahmet Akın, yaptığı yazılı açıklamada “İktidarın seçimi kaybetme korkusuyla enerji faturalarında göstermelik indirimlerle algı yaratmaya çalıştığını” belirtti.

Akın, “Sanayi elektrik tarifesi 2022’de yüzde 400’den daha fazla arttı. 2021’de kilovatsaati 0.91 lira olan sanayi elektriğini 4 lira 20 kuruş yapmak mı indirim? Bu indirim değil; seçime dönük indirim illüzyonudur. İndirim diyerek milleti kandırmayın. Konutlarda elektriğe yüzde 185’e kadar, doğalgazda yüzde 164’e kadar zam yapan iktidar, şimdi yüzde 10-12 oranındaki düşüşle indirim illüzyonu yaratmayı amaçlıyor. İktidar samimiyse 2022 zamlarının tamamını geri çeksin” değerlendirmesinde bulundu.