CHP'li Ahmet Akın: 'Doğalgaz gelmeden maliyeti 3-4 kat arttı'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 2020’de “müjdelenen” Karadeniz doğalgazının 2023’te mutfaklarda olacağı vaat edilirken; projenin maliyetinin ilk yıldan katlanmaya başladığını vurguladı.
30 ayda konut tarifesine 11, sanayi tarifesine 15, elektrik üretim santralı tarifesine ise 18 kez zam yapıldığına işaret eden Akın, “2022 yılında 11 yıl süreceği öngörülen yatırım için 57 milyar lira ayrılırken 2023 yılında söz konusu tutarın da artması kaçınılmaz oldu. 2023 yılında yatırım tutarının 3-4 kat artması bekleniyor” dedi.
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