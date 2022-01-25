Enerji krizi doları endişelendirdi

25 Ocak 2022 Salı, 09:45

İran'dan doğalgaz tedariğinde yaşanan sıkıntı nedeniyle sanayicinin doğalgaz ve elektrik tüketimine getirilen kısıtlama sonrası şirketler art arda üretimi durdurduğunu açıkladı.

Asya borsaları ve ABD vadeli işlemleri, yatırımcıların Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginliğe dair endişeleri ve başlıca merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştırdığı bir ortamda Fed'e odaklanmasıyla Wall Street'teki dalgalı seansın ardından geriledi.

Güvenli liman olarak görülen dolar, Ukrayna ve Rusya arasındaki muhtemel askeri çatışma ve Fed'in para politikasında daha hızlı sıkılaştırma endişelerinde artışla diğer başlıca para birimleri karşısında iki haftanın zirvesine yakın seyretti.

GÖZLER FED'E ÇEVRİLDİ

Fed günün ilerleyen saatlerinde iki gün sürecek olan para politikası toplantısına başlayacak. Yatırımcılar faiz artırımlarının takvimi, hızı ve merkez bankasının 8 trilyon doların üzerindeki mortgage ve tahvil varlıklarını ne zaman azaltacağı hakkında ipucu elde etmek için politika toplantısına odaklanmış durumda.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri sınırlı yükselişle dün günü 537/544 seviyesinden günü tamamladı. Öte yandan TCMB'nin tahvil alımlarının da desteğiyle gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi gördüğü yüzde 25'in üzerindeki rekor seviyelerden yüzde 23'ün altına kadar geriledi.

HAZİNE NEGATİF REEL GETİRİ İLE BORÇLANDI

İç piyasalarda Hazine'nin borçlanmaları da izlenmeye devam ediyor. Hazine'nin dün düzenlediği 6 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesine rekor talep geldi. Ağırlıklı olarak lokal bankaların yatırımcı olduğu bu tahvillerde bir süredir zaten sabit kuponlu borçlanmalara nazaran çok daha büyük ilgi görüyordu.

Hazine dün 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ve 6 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvillerin ihalesinde yatırımcılar yine TÜFE'ye endeksli tahvile yöneldi. Eşi nadir görülen şekilde bu tahvilde negatif reel getiri oluştu.

Bankacılar eksi yüzde 2.57 seviyesinde oluşan reel getirinin yüzde 27 civarı nominal getiriye takabül ettiğini belirtirken, yüksek enflasyon anında değişken getiri ile koruma sağlayan TÜFE'ye endeksli tahvillerin sabit kuponlu tahvillere göre tercih edilmeye devam edeceğini belirtiyorlar.

Hazine Ocak ayı borçlanmasına bugün 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli sukuk ihracı ile sürdürecek.

KURUMLAR TL'YE DÖNECEK Mİ?

Kur krizini tetikleyen faiz indirimlerini geçen hafta durduran Merkez Bankası'nın (TCMB) bundan sonra önceliğinin TL olacağını açıklaması ardından bu hafta perşembe günü düzenleyeceği enflasyon raporu haftanın en önemli gündemi olarak izleniyor. Benzer şekilde ABD faiz kararı da yön belirleyici olarak takip edilecek.

Dövizden kur korumalı TL mevduata geçen kurumlara vergi istisnası getiren kanun teklifi TBMM'de geçen hafta kabul edilmişti. Bankacılar yasa görüşülürken sağlanan istisnanın "büyük" olduğunu bu nedenle kurumların olası dövizden TL'ye geçişlerinin yaratabileceği etkiyi izleyeceklerini söylemişlerdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de haftasonu kurumların vergi avantajı ile 10 milyar dolar değerinde döviz hesabını TL'ye dönüştürmesini beklediğini söyledi. Nebati Hazine çalışmalarının 20 milyar dolara kadar dönüşün mümkün olduğunu gösterdiğini söyledi.

TCMB verilerine göre, şirketlerin yaklaşık 90 milyar dolar tutarında döviz cinsi mevduatı bulunuyor.

Son yıllarda TCMB ve ekonomi yönetiminde sık sık değişikliğe gidilmesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz istemi ve üretim ve ihracat ile cari dengede fazla verilmesini öngören ekonomik planının yarattığı endişeler sebebiyle TL geçen yıl dolar karşısında yüzde 44 değer kaybetti.

TCMB MÜDAHALELERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL

TCMB Aralık ayında zaten negatifte bulunan rezervlerinden 20 milyar dolara yakın daha kayba uğradı. Bu kayıpların bir kısmı resmi müdahale olarak açıklanırken, özellikle 20 Aralık sonrası için olan kısmı için ise TCMB'den bir açıklama gelmedi.

TCMB rezerv kayıplarının telafisi için ise ihracat döviz gelirlerinin yüzde 25'ini satın alacağını açıkladı. Ardından yabancı gayrimenkul alımları ve vatandaşlık için gerekli yatırımlara ilişkin dövizlerin de TCMB'ye satışı uygulamasına geçen hafta başlandı. TCMB rezervlerine destek için yabancı swaplara da eğilimi sürüyor. Son olarak BAE ile yaklaşık 5 milyar dolarlık anlaşma sağlandı.

TL'NİN GÖRÜNÜMÜ NET DEĞİL

Birçok bankacı TL'nin artık kamu tarafından yönlendirilen bir para birimi olduğu görüşünde ve bu sürecin sonunda nasıl bir denge oluşacağı bankacılar için net değil. TCMB verilerinden bankacıların yaptığı hesaplamalar rezervlerin olası satışının aralık ayındaki hızda olmasa da ocak ayında da devam ettiğini gösteriyor.