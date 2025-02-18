Patronun parmak salladığı sendikacı Mehmet Türkmen, Gaziantep’te tutuklandı: Emekçiye hapis patrona teşvik!

Yayınlanma: 18.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 18.02.2025 - 04:00

Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’nde düşük ücrete karşı iş bırakan Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası’nın (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen dün tutuklandı. Yaklaşık 2 bin işçinin eylemleri valilik tarafından yasaklanırken direniş sürecinde şirketlere teşvik yağdı.

Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgelerinden Başpınar’da geçen haftalarda AKP Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan’ın patronu olduğu Çelikaslan Tekstil başta olmak üzere, Canan Tekstil, Şireci Tekstil, Has Çuval, Yalçın Kardeşler ve çok sayıda fabrikada çalışan yaklaşık 2 bin işçi yüzde 30’luk zamma karşı çıkarak uzun çalışma saatlerinin düşürülmesi, maaşların 33 bin liraya yükseltilmesi gibi taleplerle iş bıraktı.

İşçilerin direnişi Gaziantep Valiliği tarafından yasaklanırken bu kapsamda BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, savcılıkta ifadesi alınmadan doğrudan mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.

ŞİRKETLER VERGİDEN MUAF

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken işçilerin hak aradığı şirketlere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı teşvik verdi.

Bu firmalardan biri Canan Tekstil oldu. Bu şirketin işletme şefi, sendika başkanı Türkmen’e parmak sallayarak “Sen bir yevmiyenin peşinde koşan adamsın” demişti.

Canan Tekstil’e iki farklı “Dahilde İşleme İzin Belgesi” verilirken şirket ithalatta gümrük vergisi, KDV, ÖTV ile diğer vergi ve fonlardan muaf tutulacak. Şirketin 7.1 milyon dolar öngörülen ithalatına da vergi muafiyeti uygulanacak. İşçilerin direnişe çıktığı Sırma Halı Tekstil AŞ’ye de “Dahilde İşleme İzin Belgesi” verildi.

AKP Milletvekili İrfan Çelikaslan patronu olduğu Çelikaslan Tekstil de aldığı yatırım teşvikleriyle dikkat çekiyor. Şirketin 2020’de iplik imalatı için 244.4 milyon TL’lik yatırımına teşvik belgesi uygulandı.

Şirketin 50 milyon 832 bin TL’lik güneş enerji santralı yatırımına teşvik belgesi verildi. Anımsanacağı gibi İrfan Çelikaslan da, fabrika önünde Türkmen’in “Zengin oldun. İşçinin de hakkını ver demek edepsizlik mi“ demesi üzerine şu yanıtı vermişti: “Rızkımı Allah verdi”

ŞİRECİ DE PAYINI ALDI

Türkiye’nin en büyük 261. sanayi şirketi olan Şireci Tekstil’e ise pamuk üretimi için 2023’te 2.9 milyar TL’lik yatırım için faiz desteği verildi. Ayrıca şirkete 10 yıl gelir vergisi stopajı desteği, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, 10 yıl sigorta primi desteği sağlandı. Şireci Tekstil’e ayrıca yüzde 90 vergi indirimi yapıldı. Şirketin 2021 yılında vergi matrahı 137 milyon 140 bin TL iken ödediği kurumlar vergisi tutarı sadece 9 bin 431 TL oldu.