Pazar fiyatları yükseldi, yurttaş kiloyla almayı bıraktı

13 Aralık 2021 Pazartesi, 04:00

Market raflarındaki yangın halk pazarlarına da sıçradı. Pazarlarda soğan fiyatları 3 TL, patates ise 6 TL’den başlarken tüketiciler artık pazardan da taneyle alışveriş yapıyor.

İstanbul’da semt pazarlarında vatandaşın neler yaşadığını görmek için Anadolu ve Avrupa yakasındaki iki ayrı pazara gittik. Durumdan hem tüketici hem de pazarcı esnafı yakınıyor. Pazarcılar, artan maliyetler nedeniyle fiyatların arttığını bu nedenle tüketimin giderek azalmaya başladığını söylüyor. Pazara gelen yurttaş ise artık filesini dolduramadan ayrılıyor pazardan.

Fatih Fındıkzade’de semt pazarında tezgâh açan 29 yıllık pazarcı Cemil Yel, kilosu 5 TL olan havucu tane ile sattığını söylüyor. Yurttaşın demet olarak satılan brokoliyi bile taneyle aldığını belirten Yel, gün geçtikçe küçülen poşetleri hayretle izlediğini söylüyor.

Pazarda salatalığın kilosu 8-10 TL arasında satılırken domates 5-15 TL aralığında satılıyor. Kış mahsüllerinden havuç ve mandalinada ise fiyat aralığı 5-8 TL aralığında değişiyor. Peynirin kilosu 70 TL’ye kadar çıkarken zeytinde de fiyatlar 45 TL’yi buluyor.

POŞETE YÜZDE 300 ZAM

Pazarcı esnafı artan maliyetleri, satışlar daha da düşer korkusuyla fiyatlara yansıtamadığını belirtiyor. Pazarcının en büyük maliyet kalemlerinden olan poşetin yılbaşından bu yana yüzde 300 zamlandığını söyleyen esnaf, kilosu 7 TL olan poşetin 22 TL’ye çıktığını söylüyor. Poşet için müşteriden para almayan esnafın bir diğer büyük maliyeti de akaryakıt ve otoyol geçiş ücretleri.

Pazarda alışverişe gelen yurttaşın bu haftaki gündemini ise süt ve süt ürünlerine gelen zam oluşturuyor. Esnaf, 600 TL olan bir teneke peynirin 1100 TL’ye çıktığını belirtirken yurttaş ise gramaj küçültmeye mecbur kaldığını söylüyor. Ünalan semt pazarında 63 yaşındaki emekli bir yurttaş gıdaya gelen zammı şöyle değerlendiriyor: “10 tane limona 10 TL veriyorum. Peynirin kilosu 60-70 TL olmuş. Yıllarca bu ülkede çalıştım geldiğim nokta aralık ayında pazarları tezgâh tezgâh gezip ucuz ürün aramak oldu.”

Ürünlerde yarın fiyatın ne olacağını bilemediklerini söyleyen peynirci esnafı da “Geçen hafta 35 TL’ye sattığım ürünü bu hafta 50 TL’ye alıyorum. O hafta tamamen zararına çalışmışım. Kötü olan tarafı da bu zaten. Şimdi 65 TL’ye satıyorum bu ürünü ama önümüzdeki hafta toptancıdan kaça alacağımı bilmiyorum” diye konuşuyor.

Pazarda özellikle meyve tezgâhlarının boş olması dikkatimizi çekince alışveriş yapan bir yurttaş, “Önce karnımızı doyurmaya çalışıyoruz. Meyve de bizim için lüks artık. Biz kimiz ki?” diyor. Esnaf da aynı şekilde, “İnsanlar pazarı gezdikten sonra çıkarken meyve reyonuna uğrayıp taneyle elma, muz alıyorlar” diye konuşuyor.