Denizlili pazarcı esnafı isyan etti: 'AKP'ye oy vere vere nasırlaştı, bu parmağı keseceğim geliyor şimdi'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca Denizli’de yurttaşın sorunlarını dinledi. Pazarcı bir esnaf parmağını işaret ederek, “AKP'ye oy vere vere nasırlaştı. Bu parmağı keseceğim geliyor şimdi” dedi. Çiğ süte yapılan zamdan henüz yararlanamadığını söyleyen bir kadın ise, “Bizden orası, burası vergi kesecek. Ondan sonra 1 lira 2 lira elimize geçecek. Nasıl bizim karnımız doyacak” diye konuştu.
CHP Denizli Milletvekili Karaca, seçim bölgesinde Kale ilçesindeki semt pazarını gezdi. Esnaf ve vatandaşın sorunlarını dinleyen Karaca’ya bir ayakkabıcı satıcısı, “Bundan iki ay önce 75 liraya sattığım ayakkabıyı şu an 95 lira civarında” dedi.
“GEÇEN HAFTA 5 BİN 600 LİRA BORCUM VARDI ZİRAAT BANKASI’NA. BUGÜN 9 BİN LİRA HESAP ÇIKARDILAR”
Bir pazarcı esnafı ise, “Geçen hafta 5 bin 600 lira borcum vardı Ziraat Bankası’na. Bugün ödemeye gittim 9 bin lira hesap çıkardılar. Bir haftada! Benim traktörüm vardı. Traktörümü sattım, kurtaramadım kendimi. Şu an tarlayı satılığa çıkarıyorum” dedi. Karaca ise, “Gidip beşli çetenin, Cengiz Holding’in vergi borçlarını sileceğine çiftçinin faiz borcunu sileceksin” diye karşılık verdi.
Gübre fiyatlarından yakınan çiftçi bir kadın, “Çiftçi ölüyor, çiftçinin elinde bir şey kalmadı. Herkes aç kalır. Devlet aç kalır. Gübre 500 milyona çıkıyor. Yem 200 milyona çıkıyor. Çiftçi nasıl altından kalkacak?” diye CHP'li Karaca'ya yakındı.
“SÜT ZAMMINI ALAMADIK, KESİNTİDEN SONRA 1-2 TL ELİMİZE GEÇECEK”
Çiğ süte yapılan zamdan da hala yararlanamadığını söyleyen çiftçi, “Biz alamadık ki. Bu ayın 10’nda ancak gelecek. Bizden orası, burası vergi kesecek. Ondan sonra 1lira 2 lira elimize geçecek. Nasıl bizim karnımız doyacak. Yem 200 lira oldu, Allah aşkına düşürsün biraz. Çiftçi öldü” diye konuştu.
“AKP'YE OY VERE VERE NASIRLAŞTI. BU PARMAĞI KESECEĞİM GELİYOR ŞİMDİ”
Pazarcı bir esnaf ise domatesi 7 lira yerine 5 liraya sattığını söyledi. Oy pusulasına bastığı parmağını işaret eden esnaf, “AKP'ye oy vere vere nasırlaştı. Bu parmağı keseceğim geliyor şimdi. Bundan sonra beraber yürüyeceğiz Allah'ın izniyle” dedi.
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