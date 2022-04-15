Pazartesi yürürlükte: İhracat gelirinin yüzde 40'ı Merkez'e
İhracatçının döviz gelirlerinden TCMB'ye satış zorunluluğu yüzde 25'ten yüzde 40'a çıkarıldı.
Dünya gazetesi'nin haberine göre, ihracatçıların TCMB'ye yapılacak döviz satışına ilişkin uygulama talimatında değişikliğe gidildi.
Konuya ilişkin talimat şöyle:
"TCMB İhracat Genelgesi’nin 'İhracat Bedellerinin Merkez Bankasına Satışı' başlıklı EK MADDE 1’de, 15.04.2022 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığının 15.04.2022 tarihli talimatıyla yapılan değişiklikle daha önce yüzde 25 olan oran yüzde 40 olarak değiştirilmiştir. Bu düzenlemenin yürürlük tarihi 18.04.2022 olarak belirtilmiştir."
Ocak ayında alınan bir kararla, ihracatla elde edilen dövizin yüzde 25’inin Merkez Bankası’na satılması zorunlu hale getirilmişti.
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