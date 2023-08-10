Pegasus yurt dışına 5€ kampanyası hangi ülkelerde geçerli? Pegasus yurt dışına 5€ kampanyası ile biletler ne zaman ve nasıl alınır?
Pegasus yurt dışı biletleri için bir kampanya başlattı. Bunun üzerine aramalr hız kazandı. Yurttaşlar Pegasus yurt dışı 5€ kampanyasının hangi ülkelerde geçerli olduğunu, hangi tarihlerde alınabileceğini, sınırlı sayıda olup olmadığını merak ediyor. Peki, Pegasus yurt dışına 5€ kampanyası hangi ülkelerde geçerli? Pegasus yurt dışına 5€ kampanyası ile biletler ne zaman ve nasıl alınır? İşte ayrıntılar...
Pegasus, belirli tarihlerde alınacak 2024 yılı tarihli biletlerde 5€ kampanyası başlattı. Sınırlı sayıda olan bu kampanyanın hangi ülkelerde geçerli olduğu, hangi tarihlerde ve nasıl kullanılacağı merak ediliyor. Peki, Pegasus yurt dışına 5€ kampanyası hangi ülkelerde geçerli? Pegasus yurt dışına 5€ kampanyası ile biletler ne zaman ve nasıl alınır?
PEGASUS YURT DIŞINA 5€ KAMPANYASI HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?
Pegasus yurt dışı kampanyası 10-11 Ağustos 2023 (Türkiye yerel saatine göre 10 Ağustos 2023 saat 8.15’dan itibaren 11 Ağustos 2023 saat 23:59’a kadar satışın ve biletlemenin tamamlanmış olması şartıyla geçerlidir.) tarihlerinde geçerli.
PEGASUS YURT DIŞINA 5€ KAMPANYASI İLE HANGİ TARİHLERE BİLET ALINABİLİR?
Pegasus yurt dışı kampanyası ile 2024 yılında 1 Ocak ile 30 Mart arasındaki tarihlerine uçak bileti almak mümkün.
PEGASUS YURT DIŞINA 5€ KAMPANYASI SINIRLI SAYIDA MI?
Pegasus yurt dışı uçuşlarında toplam 160.000 koltuk için geçerli.
PEGASUS YURT DIŞINA 5€ KAMPANYASI HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ?
Pegasus yurt dışı kampanyasının geçerli olduğu İstanbul hatları:
İstanbul Sabiha Gökçen - Amsterdam - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Atina (GR) - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Bahreyn - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Barcelona - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Basel - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Batum - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Berlin - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Beyrut - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Bologna - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Brüksel - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Budapeşte - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Bükreş - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Cenevre - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Dammam (SA) 00 - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Duesseldorf - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Eindhoven - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Erbil - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Erivan - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Frankfurt - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Hamburg - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Hannover - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Helsinki - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Hurghada - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - İmam Humeyni - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Kopenhag - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Köln - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Kuveyt - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Londra (GB) - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Lyon - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Madrid - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Manchester - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Marsilya - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Milan - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Münih - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Nürnberg - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Oslo - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Paris - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Podgorica - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Prag - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Priştine - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Roma - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Rotterdam - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Saraybosna - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Stockholm - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Stuttgart - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Şarja - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Tebriz - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Tel Aviv-yafo - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Tiflis - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Tiran - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Üsküp - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Venedik - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Viyana - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Zürih - İstanbul Sabiha Gökçen
Pegasus yurt dışı kampanyasının geçerli olduğu Ankara hatları:
Ankara - Duesseldorf - Ankara
Ankara - Frankfurt - Ankara
Ankara - Hamburg - Ankara
Ankara - İmam Humeyni - Ankara
Ankara - Köln - Ankara
Ankara - Krakow - Ankara
Ankara - Londra (GB) - Ankara
Ankara - Stockholm - Ankara
Ankara - Stuttgart - Ankara
Ankara - Tiflis - Ankara
Ankara - Varşova - Ankara
Ankara - Viyana - Ankara
Pegasus yurt dışı kampanyasının geçerli olduğu İstanbul hatları:
İzmir - Bakü - İzmir
İzmir - Londra (GB) - İzmir
İzmir - Üsküp - İzmir
Pegasus yurt dışı kampanyasının geçerli olduğu Kayseri hatları:
Kayseri - Duesseldorf - Kayseri
Kayseri - Rotterdam - Kayseri
Kayseri - Stuttgart - Kayseri
Pegasus yurt dışı kampanyasının geçerli olduğu Antalya hatları:
Antalya - Amman - Antalya
Antalya - Londra (GB) - Antalya
Antalya - Tel Aviv-yafo - Antalya
Antalya - Tiflis - Antalya
Pegasus yurt dışı kampanyasının geçerli olduğu diğer hatlar:
Adana - Duesseldorf - Adana
Gaziantep - Duesseldorf - Gaziantep
Samsun - Duesseldorf - Samsun
Trabzon - Duesseldorf - Trabzon
Elazığ - Köln - Elazığ
Konya - Kopenhag – Konya
Antalya - Basel - Antalya
Antalya - Berlin - Antalya
Antalya - Billund - Antalya
Antalya - Bremen - Antalya
Antalya - Brüksel - Antalya
Antalya - Dubai (AE) 00 - Antalya
Antalya - Duesseldorf - Antalya
Antalya - Frankfurt - Antalya
Antalya - Goteborg - Antalya
Antalya - Hamburg - Antalya
Antalya - Hannover - Antalya
Antalya - Helsinki - Antalya
Antalya - Hurghada - Antalya
Antalya - Kopenhag - Antalya
Antalya - Köln - Antalya
Antalya - Leipzig - Antalya
Antalya - Münih - Antalya
Antalya - Nürnberg - Antalya
Antalya - Paderborn / Lippstadt - Antalya
Antalya - Paris - Antalya
Antalya - Sharm El Sheikh - Antalya
Antalya - Stockholm - Antalya
Antalya - Stuttgart - Antalya
Antalya - Viyana - Antalya
Antalya - Zürih - Antalya
İzmir - Berlin - İzmir
İzmir - Duesseldorf - İzmir
İzmir - Frankfurt - İzmir
İzmir - Köln - İzmir
İzmir - Stuttgart - İzmir
15€+ VERGİLERLE OLAN HATLAR HANGİLERİ?
15 €+vergilerle olan hatlar:
İstanbul Sabiha Gökçen - Basra - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Dubai (AE) 00 - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Maskat - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Riyad - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Sharm El Sheikh - İstanbul Sabiha Gökçen
Ankara - Amman
Erbil - Ankara
Bağdat - İstanbul Sabiha Gökçen
25€ + VERGİLERLE OLAN HATLAR HANGİLERİ?
25€ + vergilerle olan hatlar:
İstanbul Sabiha Gökçen - Bağdat
İstanbul Sabiha Gökçen - Bakü - İstanbul Sabiha Gökçen
Ankara - Almatı
Ankara - Erbil
İstanbul Sabiha Gökçen - Gence - İstanbul Sabiha Gökçen
45€ + VERGİLERLE OLAN HATLAR HANGİLERİ?
45€ + vergilerle olan hatlar:
İstanbul Sabiha Gökçen - Bişkek - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Doha - İstanbul Sabiha Gökçen
Almatı - Ankara
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