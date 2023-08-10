Pegasus yurt dışına 5€ kampanyası hangi ülkelerde geçerli? Pegasus yurt dışına 5€ kampanyası ile biletler ne zaman ve nasıl alınır?

Pegasus yurt dışı biletleri için bir kampanya başlattı. Bunun üzerine aramalr hız kazandı. Yurttaşlar Pegasus yurt dışı 5€ kampanyasının hangi ülkelerde geçerli olduğunu, hangi tarihlerde alınabileceğini, sınırlı sayıda olup olmadığını merak ediyor. Peki, Pegasus yurt dışına 5€ kampanyası hangi ülkelerde geçerli? Pegasus yurt dışına 5€ kampanyası ile biletler ne zaman ve nasıl alınır? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.08.2023 - 17:14
Pegasus yurt dışına 5€ kampanyası hangi ülkelerde geçerli? Pegasus yurt dışına 5€ kampanyası ile biletler ne zaman ve nasıl alınır?
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Pegasus, belirli tarihlerde alınacak 2024 yılı tarihli biletlerde 5€ kampanyası başlattı. Sınırlı sayıda olan bu kampanyanın hangi ülkelerde geçerli olduğu, hangi tarihlerde ve nasıl kullanılacağı merak ediliyor. Peki, Pegasus yurt dışına 5€ kampanyası hangi ülkelerde geçerli? Pegasus yurt dışına 5€ kampanyası ile biletler ne zaman ve nasıl alınır?

PEGASUS YURT DIŞINA 5€ KAMPANYASI HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?

Pegasus yurt dışı kampanyası 10-11 Ağustos 2023 (Türkiye yerel saatine göre 10 Ağustos 2023 saat 8.15’dan itibaren 11 Ağustos 2023 saat 23:59’a kadar satışın ve biletlemenin tamamlanmış olması şartıyla geçerlidir.) tarihlerinde geçerli.

PEGASUS YURT DIŞINA 5€ KAMPANYASI İLE HANGİ TARİHLERE BİLET ALINABİLİR?

Pegasus yurt dışı kampanyası ile 2024 yılında 1 Ocak ile 30 Mart arasındaki tarihlerine uçak bileti almak mümkün.

PEGASUS YURT DIŞINA 5€ KAMPANYASI SINIRLI SAYIDA MI?

Pegasus yurt dışı uçuşlarında toplam 160.000 koltuk için geçerli.

PEGASUS YURT DIŞINA 5€ KAMPANYASI HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ?

Pegasus yurt dışı kampanyasının geçerli olduğu İstanbul hatları:

İstanbul Sabiha Gökçen - Amsterdam - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Atina (GR) - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Bahreyn - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Barcelona - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Basel - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Batum - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Berlin - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Beyrut - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Bologna - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Brüksel - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Budapeşte - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Bükreş - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Cenevre - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Dammam (SA) 00 - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Duesseldorf - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Eindhoven - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Erbil - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Erivan - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Frankfurt - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Hamburg - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Hannover - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Helsinki - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Hurghada - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - İmam Humeyni - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Kopenhag - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Köln - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Kuveyt - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Londra (GB) - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Lyon - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Madrid - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Manchester - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Marsilya - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Milan - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Münih - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Nürnberg - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Oslo - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Paris - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Podgorica - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Prag - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Priştine - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Roma - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Rotterdam - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Saraybosna - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Stockholm - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Stuttgart - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Şarja - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Tebriz - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Tel Aviv-yafo - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Tiflis - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Tiran - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Üsküp - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Venedik - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Viyana - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Zürih - İstanbul Sabiha Gökçen

Pegasus yurt dışı kampanyasının geçerli olduğu Ankara hatları:

Ankara - Duesseldorf - Ankara

Ankara - Frankfurt - Ankara

Ankara - Hamburg - Ankara

Ankara - İmam Humeyni - Ankara

Ankara - Köln - Ankara

Ankara - Krakow - Ankara

Ankara - Londra (GB) - Ankara

Ankara - Stockholm - Ankara

Ankara - Stuttgart - Ankara

Ankara - Tiflis - Ankara

Ankara - Varşova - Ankara

Ankara - Viyana - Ankara

Pegasus yurt dışı kampanyasının geçerli olduğu İstanbul hatları:

İzmir - Bakü - İzmir

İzmir - Londra (GB) - İzmir

İzmir - Üsküp - İzmir

Pegasus yurt dışı kampanyasının geçerli olduğu Kayseri hatları:

Kayseri - Duesseldorf - Kayseri

Kayseri - Rotterdam - Kayseri

Kayseri - Stuttgart - Kayseri

Pegasus yurt dışı kampanyasının geçerli olduğu Antalya hatları:

Antalya - Amman - Antalya

Antalya - Londra (GB) - Antalya

Antalya - Tel Aviv-yafo - Antalya

Antalya - Tiflis - Antalya

Pegasus yurt dışı kampanyasının geçerli olduğu diğer hatlar:

Adana - Duesseldorf - Adana

Gaziantep - Duesseldorf - Gaziantep

Samsun - Duesseldorf - Samsun

Trabzon - Duesseldorf - Trabzon

Elazığ - Köln - Elazığ

Konya - Kopenhag – Konya

Antalya - Basel - Antalya

Antalya - Berlin - Antalya

Antalya - Billund - Antalya

Antalya - Bremen - Antalya

Antalya - Brüksel - Antalya

Antalya - Dubai (AE) 00 - Antalya

Antalya - Duesseldorf - Antalya

Antalya - Frankfurt - Antalya

Antalya - Goteborg - Antalya

Antalya - Hamburg - Antalya

Antalya - Hannover - Antalya

Antalya - Helsinki - Antalya

Antalya - Hurghada - Antalya

Antalya - Kopenhag - Antalya

Antalya - Köln - Antalya

Antalya - Leipzig - Antalya

Antalya - Münih - Antalya

Antalya - Nürnberg - Antalya

Antalya - Paderborn / Lippstadt - Antalya

Antalya - Paris - Antalya

Antalya - Sharm El Sheikh - Antalya

Antalya - Stockholm - Antalya

Antalya - Stuttgart - Antalya

Antalya - Viyana - Antalya

Antalya - Zürih - Antalya

İzmir - Berlin - İzmir

İzmir - Duesseldorf - İzmir

İzmir - Frankfurt - İzmir

İzmir - Köln - İzmir

İzmir - Stuttgart - İzmir

15€+ VERGİLERLE OLAN HATLAR HANGİLERİ?

15 €+vergilerle olan hatlar:

İstanbul Sabiha Gökçen - Basra - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Dubai (AE) 00 - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Maskat - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Riyad - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Sharm El Sheikh - İstanbul Sabiha Gökçen

Ankara - Amman

Erbil - Ankara

Bağdat - İstanbul Sabiha Gökçen

25€ + VERGİLERLE OLAN HATLAR HANGİLERİ?

25€ + vergilerle olan hatlar:

İstanbul Sabiha Gökçen - Bağdat

İstanbul Sabiha Gökçen - Bakü - İstanbul Sabiha Gökçen

Ankara - Almatı

Ankara - Erbil

İstanbul Sabiha Gökçen - Gence - İstanbul Sabiha Gökçen

45€ + VERGİLERLE OLAN HATLAR HANGİLERİ?

45€ + vergilerle olan hatlar:

İstanbul Sabiha Gökçen - Bişkek - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Doha - İstanbul Sabiha Gökçen

Almatı - Ankara


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