Yurttaş tatili çadırda geçirdi

Yayınlanma: 07.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 07.08.2023 - 04:53

Turizmde bu yıl yabancı turisti bile kaçıracak seviyeye gelen fiyatlar, özellikle alım gücü eriyen orta sınıfın oluşturduğu yerli turisti çadıra mahkûm etti. Oteller yüzde 50 doluluğu yakalayamazken çadır kamplarında doluluk yüzde 80’i aştı.

Tatil beldelerinde iki kişinin bir haftalık ödeyeceği para, en ucuz otellerde bile 30 bin TL’den başlıyor. Enflasyondaki artış nedeniyle maliyeti artan otelcilerin uyguladığı fiyatlar artık yabancıyı bile kaçırtıyor. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen haftalarda yaptığı basın toplantısında, otellerin dolmamasının nedenini yabancı turistin artık ev almayı tercih etmesi olarak açıklamıştı.

MEMUR AKINI VAR

Ev alamayan orta sınıf yerli turiste ise sadece çadır kaldı. Eskiden öğrencilerin tercih ettiği çadır kamplar, artık beyaz yakalı ve memur gibi orta sınıf çalışanların akınına uğruyor. Alım gücü düşen yurttaş ortalama 10 bin TL’ye bütün kamp malzemelerini alarak geceliği 100-250 TL arasında değişen fiyatlarla kamp alanlarına yöneliyor.

Balıkesir’de hizmet veren Altın Kamping yetkilileri “Kamp alanımızın yüzde 80’i dolu. Öğrencilerin ilgisi düştü ama çalışan beyaz yakalılar ve memurların sayısı çok arttı” diyor.

Ege’deki bazı kamp alanları ekim ayına kadar dolu olduklarını belirterek rezervasyon bile almıyor.

VERGİ ZAMLARI VURDU

Öte yandan temmuz ayında birbiri ardına gelen vergi ve akaryakıt zamları nedeniyle çadır tatili de tehlikede. Perkamp Kamp Malzemeleri Mağaza Müdürü Mustafa Ekinci şu bilgileri veriyor:

“Çadır fiyatları 500-8 bin TL arasında değişti. Ortalama bir çadır 2 bin TL’ye alınabilir. Eskiye nazaran pişirme grubu ürünlerimiz çok satılmaya başladı. Dışarıda özellikle tatil bölgelerinde yeme içme fiyatlarını düşününce insanlar hem çadır kampı yapıyor hem de kendi yemeklerini hazırlıyorlar. Ancak fiyatlar son zamlarla artmaya başlayınca ilgi azalmaya başladı.”

“KAMP İÇİN PLANLAMA ŞART”



Türkiye Kamp ve Karavan Derneği Başkan Yardımcısı Oğuz Tokalak ekonomik nedenlerle karavanlara olan ilginin de tavan yaptığını söyledi.

Tokalak, “Artık yazlık yerine karavan alınıyor. Kamp alanları yetersiz kalmaya başladı. Tatil bölgelerinde kampçılara yönelik planlar da hayata geçirilmeli. Antalya gibi yerlerde insanlar yol kenarlarına karavan park ediyor. Ormanlara çadır kurulmaya başlandı. İç turizmde bu ihtiyaçlar için de planlamalar yapılmalı” dedi.