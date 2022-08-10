Pegasus'un temmuzda yolcu sayısı arttı

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:00

Pegasus'un Temmuz ayında yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 artışla 2.88 milyon oldu. Yolcu sayısı 2019 yılı aynı ayına göre ise yüzde 2 azaldı.

Pegasus'tan KAP'a yapılan açıklamaya göre, aynı dönemde doluluk oranı yüzde 87.9 olarak gerçekleşti. Böylece geçen yılın aynı ayına göre 7.3 puan artış kaydedilirken, 2019 yılının aynı ayına göre 4.0 puan düşüş kaydedildi.