Pekin'den ABD yaptırımlarına rest: Çinli rafinerilere 'uymayın' talimatı

6.05.2026 12:17:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Çin Ticaret Bakanlığı, ABD’nin İran petrolü ticareti gerekçesiyle Çinli rafinerilere uyguladığı kısıtlamalara karşı şirketlerine "yaptırımlara uymayın" talimatı vererek 2021 tarihli "engelleme kuralını" ilk kez uygulamaya koydu.

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD’nin İran petrolü aldığı iddiasıyla bazı Çinli rafinerileri kara listeye almasına karşı şirketlere bu yaptırımlara uymama talimatı verdi. Bakanlık, 2021 yılında yürürlüğe giren “engelleme kuralını” bu kapsamda ilk kez devreye aldı.

ENGELLEME KURALI İLK KEZ UYGULANDI

Söz konusu kural, yabancı yasaların uluslararası normları ihlal ettiği ya da ticareti kısıtladığı durumlarda Çin’in müdahale etmesini amaçlıyor. Çin yönetimi bu düzenlemeyi kullanarak ABD’nin yaptırımlarına karşı şirketlerini koruma adımı attı.

'DAHA GENİŞ BİR MESAJ' VURGUSU

Singapur’daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi’nden Çin dış politikası uzmanı Dylan Loh, alınan kararın “Çin'in Çin çıkarlarına zarar veren tek taraflı ve haksız yaptırımlara direnebileceğini ve direnmeye hazır olduğunu gösteren daha kapsamlı bir mesaj” olduğunu ifade etti.

ABD’DEN ÇİNLİ RAFİNERİLERE YAPTIRIM

ABD, son haftalarda Çinli rafinerilere yönelik baskısını artırdı. Nisan ayında Hengli Petrochemical’ın bir birimi yaptırım listesine alınırken, finans kuruluşları da İran petrolü kullanan Çinli rafinerilere aracılık etmeleri halinde hedef alınabilecekleri konusunda uyarıldı.

'ÇİN DE KARTLARINI ORTAYA KOYUYOR'

Carnegie China Araştırma Direktörü Damien Ma, gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde, "Pek çok kişi ABD'nin tüm bu ekonomik baskı araçlarına sahip olduğunu bilmiyordu; Çin de şimdi 'bakın, biz de bir dolu kart hazırladık' mesajını veriyor" dedi.

TRUMP-XI GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN ADIM

Hutong Research’ten Feng Chucheng ise Pekin yönetiminin bu hamleyle Trump-Xi zirvesi öncesinde ABD’nin “pazarlık kozu yaratmasına” izin vermeyeceğini gösterdiğini belirtti. Chucheng, bu yaklaşımın Trump’ın ikinci döneminde liderler arası görüşmeler öncesinde “müzakereyi sıfırlamak” amacıyla misilleme stratejisiyle örtüştüğünü vurguladı.

İlgili Konular: #ABD #Çin #petrol #İran #Yaptırım

