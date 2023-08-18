Petlas’tan yılın ilk yarısında ciro artışı

Yayınlanma: 18.08.2023 - 17:18

Güncelleme: 18.08.2023 - 17:18

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren, Petlas, yılın ilk 6 aylık dönemine ait finansal sonuçlarını açıkladı. 2023'te Petlas, 2022'nin aynı dönemine göre cirosunu yüzde 34 artırarak 7 milyar TL’ye ulaştı. 2023'ün 6 aylık döneminde ihracat rakamı ise 145 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2023’ün ilk altı ayında birçok çalışmaya imza atan Petlas, büyüme ivmesini sürdürmek için 20 milyon dolarlık akıllı depo yatırımları gerçekleştirdi ve 360 milyon dolarlık yeni fabrika yatırımını başlattı. Bununla birlikte 2023'ün ilk yarısında 16 yeni ürün ve 248 yeni ebat geliştiren Petlas, bu süreçte 16 yeni savunma sanayi projesinde yer aldı.

SÜRDÜRELEBİLİR ENERJİ

Ürün ve projelerinde sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar yapan Petlas, bu bağlamda 2023’ün ilk altı ayında 38 bin 640 tonluk atık su geri kazanımı gerçekleştirdi.

Petlas, temiz enerji kullanımına yönelik Güneş Enerjisi Santrali (GES) için yapılan 19 milyon dolarlık yatırımıyla da öne çıkıyor. Bu yatırımın yanı sıra buhar üretimine yönelik 40 milyon dolarlık yeni nesil teknolojili akışkan yataklı kazan yatırımıyla birlikte devreye alınacak olan ara çekişli buhar türbini ile Petlas, lastik pişirme için kullanılacak buhardan elektrik üretecek.

GES yatırımı ve elektrik üreten buhar türbini yatırımı ile Petlas fabrikasında, toplam enerji tüketiminin yüzde 60’ı elde edilecek.

16 BASAMAK YÜKSELDİ

Verilen bilgiye göre, Petlas, 2022 sonu rakamlarını baz alınarak hazırlanan Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin açıklandığı Capital 500 listesinde, 149'uncu sıradan 16 basamak yükselerek 133'üncü sıraya yerleşti. Fortune dergisinin hazırladığı 'Fortune 500 Türkiye 2022' sıralamasında 108'inci sıradan giriş yaptı. Brand Finance listesinde ise 66'ncı sıradan 62'nci sıraya çıkarak sektörde en çok değer kazanan marka oldu.