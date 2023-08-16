Lamborghini'den Porshce Taycan'a rakip!

Porshce Taycan'a beklenen rakip Lamborghini'den geliyor. İlk yüzde 100 elektrikli Lamborghini dört kapılı tasarımıyla 18 Ağustos'ta görücüye çıkıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.08.2023 - 17:52
Lamborghini'den Porshce Taycan'a rakip!
Abone Ol google-news

İlk yüzde 100 elektrikli Lamborghini konsept modeli 18 Ağustos'ta Monterey Otomobil Haftası'nda görücüye çıkıyor.

Lamborghini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilk tamamen elektrikli aracını tanıttı.

Lamborghini model belirtmese de Sant'Agata Bolognese merkezli lüks spor otomobil üreticisi, ilk yüzde 100 elektrikli otomobilini geçtiğimiz cuma günü başlayan Monterey Otomobil Haftası'nda tanıtacağını duyurdu.

'GÜNLÜK KULLANIMA UYGUN'

Lamborghini şimdiye kadar performansı gerekçe göstererek elektrikli bir otomobil üretmekte tereddüt etmişti.

Bu arada rakipleri, 0'dan 100 km/sa hıza (yaklaşık 0-62 mph) 1,74 saniyede çıkabilen 1.914 beygir gücündeki Rimac Nevera gibi birkaç tamamen elektrikli hiper otomobili tanıttı.

Buna karşılık Lamborghini Aventador SVJ Roadster 0'dan 100 km/sa hıza 2,8 saniyede ulaşıyor.

Lamborghini CEO'su Stephan Winkelmann geçen yıl Auto Express'e verdiği bir röportajda ilk tamamen elektrikli modelinin daha "günlük kullanıma uygun" olacağını açıklamıştı.

İlk elektrikli Lamborghini, Porsche tarafından geliştirilen yeni bir platform olan "SSP Sport" üzerinde yol alacak.

ELEKTRİKLİ LAMBORGHİNİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Marka, elektrikli modeli 2028 yılında piyasaya sürmeyi hedefliyor ve bu da ünlü 2+2 grand tourer (GT) Lamborghini Espada'nın 60. yıldönümüne denk geliyor.


Porsche lamborghini elektrikli lamborghini çevreci elektrikli araç elektrikli araba otomobil haberleri

İlgili Haberler

Türkiye'ye gelecek BYD modelleri ve fiyatları

Türkiye'ye gelecek BYD modelleri ve fiyatları
Tesla'nın fütüristik kamyoneti yola çıkmaya hazırlanıyor

Tesla'nın fütüristik kamyoneti yola çıkmaya hazırlanıyor
BMW yeni elektrikli scooter'ını tanıttı

BMW yeni elektrikli scooter'ını tanıttı

En Çok Okunan Haberler