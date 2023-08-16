Lamborghini'den Porshce Taycan'a rakip!

Yayınlanma: 16.08.2023 - 17:52

Güncelleme: 16.08.2023 - 17:52

İlk yüzde 100 elektrikli Lamborghini konsept modeli 18 Ağustos'ta Monterey Otomobil Haftası'nda görücüye çıkıyor.

Lamborghini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilk tamamen elektrikli aracını tanıttı.

Lamborghini model belirtmese de Sant'Agata Bolognese merkezli lüks spor otomobil üreticisi, ilk yüzde 100 elektrikli otomobilini geçtiğimiz cuma günü başlayan Monterey Otomobil Haftası'nda tanıtacağını duyurdu.

'GÜNLÜK KULLANIMA UYGUN'

Lamborghini şimdiye kadar performansı gerekçe göstererek elektrikli bir otomobil üretmekte tereddüt etmişti.

Bu arada rakipleri, 0'dan 100 km/sa hıza (yaklaşık 0-62 mph) 1,74 saniyede çıkabilen 1.914 beygir gücündeki Rimac Nevera gibi birkaç tamamen elektrikli hiper otomobili tanıttı.

Buna karşılık Lamborghini Aventador SVJ Roadster 0'dan 100 km/sa hıza 2,8 saniyede ulaşıyor.

Lamborghini CEO'su Stephan Winkelmann geçen yıl Auto Express'e verdiği bir röportajda ilk tamamen elektrikli modelinin daha "günlük kullanıma uygun" olacağını açıklamıştı.

İlk elektrikli Lamborghini, Porsche tarafından geliştirilen yeni bir platform olan "SSP Sport" üzerinde yol alacak.

ELEKTRİKLİ LAMBORGHİNİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Marka, elektrikli modeli 2028 yılında piyasaya sürmeyi hedefliyor ve bu da ünlü 2+2 grand tourer (GT) Lamborghini Espada'nın 60. yıldönümüne denk geliyor.