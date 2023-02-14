Petrol arzı 2023'te sorun olacak

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 07:00

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 15:28

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji ve Altyapı Bakanı Suheyl el-Mezrui, 2023'te petrol sektörünün önemli sorunlarla karşılaşabileceğini belirterek sektöre yatırımların artırılması çağrısı yaptı.

Konuşmasında küresel petrol piyasalarının şu anda dengede olduğunu belirten Suheyl el-Mezrui, BAE ve diğer OPEC+ üreticilerinin bu yıl mevcut üretim hedeflerine bağlı kalacaklarına dair sinyallerde verdi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun çabaları sayesinde 2022'de petrol sektörünün dengeli kalabildiğini söyleyen Mezrui, 2023'te yetersiz yatırımlar nedeniyle petrol sektörünün ciddi sıkıntılara maruz kalabileceğini vurguladı.

Yükselen talep karşısında petrol sektörüne yatırımların artırılması gerektiğine dikkati çeken Mezrui, "Bu hayati sektöre yeni yatırımlar yapılmalıdır" dedi. Ayrıca Mezuri, birçok ülkenin üretiminde görülen düşüşün kendisini endişelendirdiğini belirtti.

BAE'li Bakan, petrol sektörüne yatırımların yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş sebebiyle düştüğünü ancak büyük petrol üreticilerinin, dünyanın henüz böyle bir geçişe hazır olmadığı için endişeli olduğunu ifade etti.

Öte yandan, karbon emisyonlarının azaltılmasında başlıca rol oynayacak yenilenebilir ve temiz enerjinin katkısını artırmak için çalışmaya devam ettiklerini belirten Mezrui, 2050'ye kadar karbon emisyonunu sıfırlamayı hedeflediklerini kaydetti.