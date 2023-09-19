Akaryakıta yeni vergilendirme sistemi geliyor!

Yayınlanma: 19.09.2023 - 14:11

Güncelleme: 19.09.2023 - 14:11

Akaryakıtta alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi'nin (KDV) ardından yeni vergilendirme sistemi geliyor.

Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL’ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV 7,05 TL’ye yükseltildi.

Akaryakıt ürünlerinden ise alınan özel tüketim vergisine (ÖTV) 6 ayda bir üretici enflasyonu oranında zam gelmesini öngören teklif de kabul edildi. KDV oranının yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltildi.

KARBON VERGİSİ NEDİR?

Hükümet tarafından benzin ve motorin fiyatlarının daha da yükselmesine neden olacak Karbon Vergisi için hazırlıklara başlandı.

Karbon vergisi, sera gazı emisyonlarını azaltmayı teşvik eden bir çevresel vergidir. Karbon vergisi, tüketim veya ithalat sırasında oluşan karbon dioksit emisyonlarının ekonomik olarak cezalandıran bir vergi türüdür.

KARBON VERGİSİ NASIL HESAPLANIR?

Karbon vergisi, petrol, doğalgaz, kömür, linyit ve tüm ürünlerin üretimi, ithalatı ve satışı sırasında oluşan sera gazı emisyonlarına göre hesaplanmaktadır. Karbon vergisi hesaplanırken, emisyon kaynakları belirlenir ve bu kaynaklardan gelen karbon emisyon miktarları ölçülür. Ardından, belirlenen bir vergi oranı kullanılarak her kaynağın ödemesi gereken karbon vergisi hesaplanır.

OVP'DE MADDELER YER ALDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan Orta Vadeli Program'da (OVP) Karbon Vergisi’yle ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Karbon vergisi niteliği taşıyan vergiler gözden geçirilecek ve tamamlayıcı karbon vergisi dahil karbon fiyatlandırma araçlarının kalkınma ve yatırım ortamı üzerinde yol açacağı ekonomik ve sosyal etkiler analiz edilecektir

Enerji tüketiminde verimliliğin artırılması, iklim değişikliği ve çevre kirliliği ile mücadele edilmesine yönelik vergi uygulamalarına devam edilecektir.

Avrupa Birliği çok da uzak olmayan bir vadede ithal ettiği karbon ayak izine sahip mallara karbon emisyon oranına göre vergi uygulayacak. Daha çok demir-çelik, çimento, cam, seramik ve plastik sanayileri etkilemesi beklenen vergi elbette ciddi bir maliyet artışına ve rekabet dezavantajına neden olacak. Bu nedenle önümüzdeki dönemde başta bu vergiden en çok etkilenecek sektörler olmak üzere bazı sektörler için yenilenebilir enerji teşvikleri veya müeyyideleri getirebilir.

Karbon vergisi yerine geçecek ve yurt içinde uygulanacak telafi edici bir vergi türü de bekleyebiliriz."

KARAR ERTELENDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 yılında karbon vergisi ile ilgili bir düzenleme taslağı hazırladı ancak bu karar yürürlüğe koyulmadı.

Karbon Vergisi uygulaması 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girmesi planlanırken yeni karar sonrası Ekim 2023 tarihine ertelenmişti.