Petrol fiyatları nisan ayının zirvesinde
Ukrayna krizinin derinleşmesiyle yükselişini sürdüren petrol fiyatları 30 Mart 2022'den sonra gördüğü en yüksek seviyeyi gördü ve brent petrolün varili 113 dolar sınırına dayandı.
Petrol fiyatları, Ukrayna krizinin derinleşmesi sonucu önde gelen petrol ihracatçısı Rusya'ya daha ağır yaptırım olasılığının artmasıyla üç haftanın en yüksek seviyesine yaklaştı.
Brent petrol vadeli işlemleri, yüzde 1 civarında artarak 112,79 dolar/varile çıkarak 30 Mart'taki 113,80 dolar/varil seviyesine yaklaştı.
ABD'de Batı Teksas petrol vadeli işlemelri yüzde 0,9 artarak 107,95 dolar/varili gördü.
AB hükümetleri geçen hafta, birlik yönetiminin Rusya'dan ham petrol ithalat yasağına dair taslak sunulduğunu söyledi ama diplomatlar Almanya'nın hemen bir ambargoyu aktif olarak desteklemediğini belirtti.
Video Haberler
- Hatay'da orman yangını
- Okullar açıldı, trafik yoğunluğu arttı
- Silahlı kavganın arasında kalan kadın yaşamını yitirdi
- Balıkçı Şenol Süzme 5 gündür kayıp
- Kartal'da 34 katlı binanın 21. katında yangın
- Kapı kapı dolaşıp tereyağı diye margarin sattılar
- Erdoğan benzetmeli ekonomi analizi
- Yarım kalan yangın merdiveninde mahsur kaldı
- 17 yıl önce kaybettiği kimlik borç batağına sürüklüyor
- 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal mezarı başında anıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Pilotun hayatını karartan ameliyat
- VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı
- Hatay'da orman yangını
- 5 haftanın zirvesinde...
- Kartal'da hırsızlık
- Şiddet tavan yaptı!
- Köy Enstitülü öğretmenlere vefa
- Saray'a iftara giden şarkıcıdan açıklama
- iPhone 14 sonrası, o model satıştan kalkacak
- Borsa haftaya rekorla başladı