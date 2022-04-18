Petrol fiyatları nisan ayının zirvesinde

18 Nisan 2022 Pazartesi, 09:15

Petrol fiyatları, Ukrayna krizinin derinleşmesi sonucu önde gelen petrol ihracatçısı Rusya'ya daha ağır yaptırım olasılığının artmasıyla üç haftanın en yüksek seviyesine yaklaştı.

Brent petrol vadeli işlemleri, yüzde 1 civarında artarak 112,79 dolar/varile çıkarak 30 Mart'taki 113,80 dolar/varil seviyesine yaklaştı.

ABD'de Batı Teksas petrol vadeli işlemelri yüzde 0,9 artarak 107,95 dolar/varili gördü.

AB hükümetleri geçen hafta, birlik yönetiminin Rusya'dan ham petrol ithalat yasağına dair taslak sunulduğunu söyledi ama diplomatlar Almanya'nın hemen bir ambargoyu aktif olarak desteklemediğini belirtti.