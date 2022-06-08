Petrol Ofisi CEO'su Şiper: Yıl sonuna kadar motorinde yüzde 5 ila 10 arasında bir daralma olabilir

08 Haziran 2022 Çarşamba, 17:57

Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper Bloomberg HT’ye yaptığı değerlendirmede Türkiye açısından fiziki mal temininde bir sıkıntı olmadığını söyledi.

Şiper “Yapılan bağlantılara bakıldığında bir sorun yaşanacağını öngörmüyorum. Bayramdan sonraki döneme baktığımızda tüketimde de azalma başladı, dolayısıyla arz yönlü veya ikmal yönlü herhangi bir sıkıntımız olacağını zannetmiyorum. Bunun yanı sıra, ödeme yapılması için gereken paranın temininde karşımıza bazı zorluklar çıkabilir diye düşünüyorum. Bu durum hem kurdaki yükselişten kaynaklanıyor, hem de döviz bulunabilmesi açısından kritik dönemlere yaklaştığımızı öngörmekteyiz” şeklinde konuştu.

Şiper “Dünyadaki ürün fiyatlarının yükselmesi ve dolara gem vurulamaması nedeniyle maalesef sıkça yukarı yönlü fiyat ayarlamaları yapmak zorunda kalıyoruz ve bugünden baktığımızda bunun pek bir sonu gözükmüyor” dedi.

"KÂRLILIK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Kâr marjı diye bir mefhumun artık olmadığını vurgulayan Şiper “Kârlılık söz konusu değil, çarkı döndürmek, günü kurtarmak durumundayız. Entegre marja yani istasyon ve dağıtım şirketi arasında bölünen paya baktığımızda, geçmiş zamanlarda nihai pompa fiyatı yüzde 12 civarı gerçekleşirken şu anda bu oran yüzde 5 buçuklara inmiş durumda. Bunu ancak enflasyona paralel götürebiliyoruz, oysa ki maliyetler daha da fazla arttı. Bu ürünlerin TL cinsindeki değerlerinin çok yüksek şekilde artması nedeniyle hem istasyonlarda, hem dağıtım şirketlerinde muazzam bir işletme sermayesi yükü başladı" diye konuştu.

Asgari ücrete ikinci bir düzenleme yapılması durumunda akaryakıt istasyonlarının fevkalade zor bir durumda kalacağını belirten Şiper “Bunun tek çözümü entegre marjın yükselmesi olabilir, başka türlü bu durum yönetilemez” diye konuştu.

PEK ÇOK ŞEYİN GÖSTERGESİ

Havacılık yakıtlarındaki fiyat artışlarının da diğer ürünlerde olduğu gibi yüksek oranda gerçekleştiğini söyleyen Şiper “Bu artışların fiyatlara yansıtılması elzem. Başka türlü bununla başa çıkılması mümkün değil” şeklinde konuştu.

Şiper “Bütün dünya petrol üreten ülkelerin insafına kalmış durumda. Tüketim tarafında bu aydan itibaren bir daralma başlayacaktır. Yıl sonuna kadar motorinde yüzde 5 ila 10 arasında bir daralma olması muhtemel gözüküyor. Benzin için aynısını söylemek doğru olmaz. Artan araç sayıları ile birlikte benzinde yüzde 5 oranında bir büyüme gerçekleşebilir" dedi.

Daha mütevazı gelir kesimi tarafından tüketilen otogazın ise pek çok şeyin göstergesi olduğunu dile getiren Şiper "Bizim tahminimize göre yüzde 20 oranında otogazlı araç park etmiş durumda bulunuyor” ifadelerini kullandı.