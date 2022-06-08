Son dakika...LPG zam sinyali verdi: En az 50 kuruşluk beklenti

08 Haziran 2022 Çarşamba, 16:10

Dolar kuru ve Brent Petrol'deki artış nedeniyle motorin fiyatlarına dün gece yarısı 1,93 kuruşluk zam gelmişti. Dolar kurunun bugün itibarıyla 17 TL'yi aşması sonrasında akaryakıt fiyatlarına bir zam beklentisi daha oluştu.

LPG'YE ZAM GELİYOR

Milli Gazete'de yer alan habere göre; dolar kurundaki artışın etkisiyle LPG'ye (Otogaz) en az 50 kuruş zam bekleniyor. Perşembeyi cumaya bağlayan gece gerçekleşmesi beklenen zam, Merkez Bankası'nın bugünkü kapanış kurlarının belli olmasından sonra yeniden şekillenecek.

LPG'ye en son Mayıs ayında 1 liralık indirim gelmişti.

GÜNCEL LPG FİYATLARI

LPG fiyatları İstanbul Anadolu yakasında 11.61 TL, İstanbul Avrupa yakasında 11.82 TL, Ankara'da 11.85 TL, İzmir'de ise 11.55 TL'den satılıyor.

Zam sonrasında İstanbul Anadolu yakasında 12.11 TL, İstanbul Avrupa yakasında 12.32 TL, Ankara'da 12.35 TL, İzmir'de ise 12.05 TL'den satılması bekleniyor.