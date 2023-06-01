Petrol üretimini daha fazla azaltması beklenmiyor
Kaynaklara göre, OPEC+'nın 4 Haziran'daki toplantıda petrol üretimini daha fazla azaltması beklenmiyor.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve birlikte hareket eden ülkelerin (OPEC+) petrol fiyatlarının varil başına 70 dolara düşmesine rağmen 4 Haziran’da yapacakları bakanlar toplantısında petrol üretimini daha fazla azaltması beklenmiyor.
Söz konusu bilgiyi dört OPEC+ kaynağı verdi.
OPEC+, dünya genelindeki ham petrolün yaklaşık yüzde 40’ını üretiyor ve petrol ihracat pazarının yaklaşık %60’ına petrol sağlıyor. Bu da OPEC+’nın kararlarının petrol fiyatları üzerinde ciddi bir etkiye sahip olabileceği anlamına geliyor.
Ekonomik görünüm kötüleşirken, Nisan ayında birkaç OPEC+ üyesi Mayıs ayından başlayarak ve yıl sonuna kadar devam edecek şekilde üretimi düşüreceklerini açıklamıştı.
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