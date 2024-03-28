Petrol ve gaz üreticileri yatırımlarını 4 katına çıkaracak

İklim taahhütlerine rağmen, petrol ve gaz üreticileri yatırımlarını 4 katına çıkarmayı planlıyor.

AA
Yayınlanma: 28.03.2024 - 10:38
Petrol ve gaz üreticileri yatırımlarını 4 katına çıkaracak
Abone Ol google-news

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Global Energy Monitor'ün (GEM) yıllık Küresel Petrol ve Gaz Çıkarma Takipçisi'nin 2024 güncellemesi olan "Daha Derin Sondaj" başlıklı raporu yayımlandı.

20 SAHA İÇİN YATIRIM KARARI

Buna göre, fosil yakıtlardan kaynaklanan emisyonların yol açtığı küresel ısınma nedeniyle 2023 kayıtlardaki en sıcak yıl olmasına rağmen, en az 20 petrol ve gaz sahası için nihai yatırım kararı verildi.

Bu sahalardan çıkarılması planlanan petrol ve gaz miktarının 8 milyar varil eşdeğer petrol seviyesinde olduğu tahmin edilirken, söz konusu miktar Avrupa'daki tüm bilinen petrol rezervlerine eşdeğer seviyede bulunuyor.

Ayrıca, geçen yıl yaklaşık 7,7 milyar varil eşdeğer petrol içeren 19 yeni saha keşfedildi.

GEM'in verilerine göre, dünyada 2030 sonuna kadar petrol ve gaz şirketleri 31,2 milyar varil eşdeğeri petrol bulunduran 64 yeni sahanın geliştirilmesi için nihai onay vermeyi planlıyor. Bu da geçen yıl nihai yatırım kararı verilen saha miktarının 2030'a kadar 4 katına çıktığı anlamına geliyor.

20,3 MİLYAR VARİL PETROL KEŞFEDİLDİ

Uluslararası Enerji Ajansı'nın 2021'de küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefini başarmak için yeni petrol ve doğal gaz sahalarına ihtiyaç olmadığı uyarısında bulunmasından bu yana, petrol ve doğal gaz üreticileri 16 milyar varil petrol eşdeğeri kapasitesi bulunan 45 projeyi onayladı ve 50 projede en az 20,3 milyar varil petrol eşdeğeri petrol keşfetti.

Güney Amerika ve Afrika yeni petrol ve doğal gaz projeleri için küresel bir cazibe merkezi konumunda bulunurken, daha önce üretimi yok denecek kadar az Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Guyana, Namibya ve Zimbabve planlanan yeni saha artışlarının 3'te 1'inden fazlasını oluşturuyor.

Küresel Petrol ve Gaz Çıkarma Takibi Proje Yöneticisi Scott Zimmerman, analize ilişkin değerlendirmesinde, petrol ve gaz üreticilerinin yeni sahalar keşfetmeye ve geliştirmeye devam etmek için her türlü nedeni öne sürdüklerini belirterek, "Ancak bunların hiçbiri geçerli değil. Bilim net. Yeni petrol ve gaz sahaları açılamaz, aksi haldi gezegen (iklim şartları açısından) kaldırabileceğinin ötesine itilmiş olur." uyarısında bulundu.


petrol haberleri küresel petrol haberleri gaz haberleri

İlgili Haberler

TPAO'ya Marmara Denizi'nde petrol arama ruhsatı verildi

TPAO'ya Marmara Denizi'nde petrol arama ruhsatı verildi
Rus petrol şirketi Lukoil'in Başkan Yardımcısı ölü bulundu

Rus petrol şirketi Lukoil'in Başkan Yardımcısı ölü bulundu
Güney Çin Denizi'nde dev petrol rezervi keşfedildi

Güney Çin Denizi'nde dev petrol rezervi keşfedildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sürpriz çıkabilir: Büyükşehirlerde başa baş seçim

Sürpriz çıkabilir: Büyükşehirlerde başa baş seçim
‘Swinger’dan sonra bu konuya da değindi… Esra Ezmeci’den ‘eş değiştirme’ tepkisi!

‘Swinger’dan sonra bu konuya da değindi… Esra Ezmeci’den ‘eş değiştirme’ tepkisi!
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan çok önemli 'altın' kararı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan çok önemli 'altın' kararı
Karamürsel sahillerinde şok edici olay: Öldürülmüş yunus karaya vurdu!

Karamürsel sahillerinde şok edici olay: Öldürülmüş yunus karaya vurdu!
Coca-Cola Türkiye'de bayrak değişimi

Coca-Cola Türkiye'de bayrak değişimi
Eski Trabzonsporludan Erol Bulut’a övgü: ‘Onu takımda tutmalılar’

Eski Trabzonsporludan Erol Bulut’a övgü: ‘Onu takımda tutmalılar’
FBI uzmanı paylaştı... Birinin yalan söylediğini anlamanın en basit yolu

FBI uzmanı paylaştı... Birinin yalan söylediğini anlamanın en basit yolu
Milyonlarca istihdam yapay zeka nedeniyle risk altında olabilir!

Milyonlarca istihdam yapay zeka nedeniyle risk altında olabilir!