Petrolde Putin yükselişi

13 Nisan 2022 Çarşamba, 09:29

Stratejik rezerv satışlarının devreye alınmasıyla bir süredir düşüş eğiliminde olan petrol fiyatları Rusya-Ukrayna savaşına yönelik yeni açıklamaların etkisiyle yükseldi.

ABD ham petrolü yeniden 100 doların üzerine çıkarken, Brent petrol de 105 dolara yükseldi.

''YİNE HEPİMİZ ÇIKMAZA GİRDİK''

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna tarafının Rusya ile İstanbul'da yaptığı müzakereler sonucunda varılan anlaşmaları reddettiğini belirterek "Yine hepimiz çıkmaza girdik." dedi.

Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Amur bölgesindeki Vostoçniy Üssü'nde görüştükten sonra ortak basın toplantısında konuştu.

Ukrayna'daki "özel askeri operasyonun" seyrinin planlandığı gibi sürdüğünü belirten Putin, harekatı daha hızlı gerçekleştirmenin mümkün olduğunu, ancak bunun çatışmaların yoğunluğu ve kayıplarla bağlantılı olduğunu bildirdi.

Putin "Görevimiz, belirlenen tüm hedefleri yerine getirmek ve gerçekleştirmek, kayıpları en aza indirmek. Rusya Genelkurmay Başkanlığı tarafından önerilen plana göre ritmik, sakin şekilde hareket edeceğiz." şeklinde konuştu.

Putin, görüşmelerde herkes tarafından kabul edilebilir anlaşmalara varılmaması halinde, başlangıçta belirlenen görevlerin yerine getirilmesine kadar özel operasyonun devam edeceğini dile getirdi.

RUSYA'DAN PETROL HAMLESİ

Petrol fiyatlarında jeopolitik gelişmelerin etkisi hissedilirken, Rusya da ambargolara karşı yeni bir hamleye hazırlanıyor.

Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov, dost ülkelere Rusya'nın herhangi bir fiyat aralığından petrol satışına hazır olduğunu belirtti.

Öte yandan dünyanın en büyük petrol ticareti şirketi Vitol, Rus petrolüne yönelik işlemleri durduracağını açıkladı.