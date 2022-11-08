Petrolde yeni denge: Brent petrol ne kadar oldu? (8 Kasım 2022)
Petrol, yatırımcıların arz endişeleriyle küresel ekonomik yavaşlamanın talep üzerindeki etkisini fiyatlamasıyla dar bant hareketi gösterdi.
Petrol fiyatları yavaşlama endişeleriyle arz tarafındaki sıkışma arasında görülen dengenin etkisiyle haftanın ikinci gününde yatay bir görünüm sergiledi.
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 97,58 dolardan işlem görüyor.
Dün 99,56 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 97,92 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,35 azalarak 97,58 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 91,38 dolardan alıcı buldu.
Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ekonomide durgunluk endişeleri ve Çin'de artan Covid-19 vakalarının talebi azaltacağı endişeleri etkili oldu.
ARZ DARALMASI ENDİŞELERİ FİYATLARDAKİ DÜŞÜŞÜ KISITLADI
Çin, hafta sonu "sıfır vaka" politikasına devam edileceğini duyurdu. Söz konusu politika, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyet açısından da tartışmalara yol açıyor.
Öte yandan, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik petrol yasağının yarattığı arz daralması endişeleri fiyatlardaki düşüşü kısıtladı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşılık olarak Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne uyguladığı ambargo 5 Aralık'ta başlayacak ve ardından şubatta petrol ürünleri ithalatı durdurulacak.
Brent petrolde teknik olarak 97,65 ile 98,01 dolar aralığının direnç, 97,29 ile 96,93 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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