Peugeot fiyat listesi bu ay ikinci kez güncellendi

Yayınlanma: 14.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 14.06.2023 - 07:00

Peugeot'nun Haziran 2023 fiyat listesi geçen hafta açıklandı. Ancak kurdaki dalgalanma ile marka ikinci kez zam yapma kararı aldı ve Peugeot'da 1 milyon TL altında tek bir model kaldı.

Model - 1 Haziran Başlangıç Fiyatı - 12 Haziran Başlangıç Fiyatı

208 744.000 TL 811.000 TL

308 998.000 TL 1.088.000 TL

408 1.258.000 TL 1.359.000 TL

508 1.342.000 TL 1.449.500 TL

2008 985.000 TL 1.064.000 TL

e-2008 1.138.500 TL 1.230.000 TL

3008 1.299.500 TL 1.403.500 TL

5008 1.575.000 TL 1.701.000 TL

Peugeot Mayıs ayı fiyatları ise şöyleydi:

208 701.500 TL

308 932.000 TL

408 1.186.500 TL

508 1.254.000 TL

2008 920.500 TL

e-2008 1.064.000 TL

3008 1.220.000 TL

5008 1.472.000 TL

PEUGEOT HAZİRAN 2023 FİYATLARI

PEUGEOT E-208

100 kW, Elektrikli GT, Otomatik 1.230.000 TL

PEUGEOT 208

1.2 PureTech 100hp, Benzinli Active Prime, Otomatik 811.000 TL

1.2 PureTech 130hp, Benzinli Allure Selection, Otomatik 880.500 TL

1.2 PureTech 130hp, Benzinli GT, Otomatik 980.000 TL

PEUGEOT 308

1.2 PureTech 130hp, Benzinli Active Prime, Otomatik 1.088.000 TL

1.2 PureTech 130hp, Benzinli Allure, Otomatik 1.161.000 TL

1.2 PureTech 130hp, Benzinli GT, Otomatik 1.286.500 TL

PEUGEOT 408

1.2 PureTech 130hp, Benzinli Allure, Otomatik 1.359.000 TL

1.2 PureTech 130hp, Benzinli GT, Otomatik 1.569.000 TL

PEUGEOT 508

1.5 BlueHDi 130hp, Dizel Allure, Otomatik 1.449.500 TL

1.5 BlueHDi 130hp, Dizel GT Selection, Otomatik 1.596.500 TL

PEUGEOT 2008

1.2 PureTech 130hp, Benzinli Active Prime, Otomatik 1.064.000 TL

1.2 PureTech 130hp, Benzinli Allure, Otomatik 1.162.500 TL

1.2 PureTech 130hp, Benzinli GT, Otomatik 1.311.000 TL

1.5 BlueHDi 110hp, Dizel Active Prime, Otomatik 1.174.500 TL

1.5 BlueHDi 130hp, Dizel Active Sky Pack, Otomatik 1.247.500 TL

1.5 BlueHDi 130hp, Dizel GT, Otomatik 1.396.500 TL

PEUGEOT 3008

1.2 PureTech 130hp, Benzinli Active Prime, Otomatik 1.403.500 TL

1.5 BlueHDi 130hp, Dizel Active Prime, Otomatik 1.432.500 TL

1.5 BlueHDi 130hp, Dizel Allure, Otomatik 1.496.000 TL

1.5 BlueHDi 130hp, Dizel GT, Otomatik 1.709.000 TL

PEUGEOT 5008

1.5 BlueHDi 130hp, Dizel Allure, Otomatik 1.701.000 TL

1.5 BlueHDi 130hp, Dizel GT, Otomatik 1.892.000 TL