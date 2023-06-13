Opel fiyat listesi tekrar güncellendi
Opel, sıfır modellerine bir kez daha zam yaptı. Haziran ayında ikinci kez zam yapan markanın en ucuz arabası 700 bin TL'ye çıktı.
Opel'in sıfır araba modellerine bir zam daha geldi. Markanın en ucuz arabası olan Corsa tam 55 bin TL zamlandı. Böylece Opel'in en ucuz arabası 696 bin 600 liraya çıktı.
Model - 1 Haziran Başlangıç Fiyatı - 12 Haziran Başlangıç Fiyatı
Crossland 846.900 TL 918.900 TL
Mokka 1.057.900 TL 1.110.900 TL
Grandland 1.255.900 TL 1.362.900 TL
Astra 895.900 TL 972.900 TL
Corsa 641.900 TL 696.900 TL
Corsa-e 989.900 TL 1.059.900 TL
Mokka-e 1.189.900 TL 1.291.900 TL
Opel'in mayıs ayı fiyat listesi ise şöyleydi:
Crossland 783.900 TL
Mokka 1.005.900 TL
Grandland 1.191.900 TL
Astra 844.900 TL
Corsa 604.900 TL
Corsa-e 949.900 TL
Mokka-e 1.085.900 TL
OPEL HAZİRAN 2023 FİYATLARI
CORSA
1.2 75 HP, Benzinli Elegance, Manuel 696.900 TL
1.2 100 HP, Benzinli Edition, Otomatik 798.900 TL
1.2 100 HP, Benzinli Elegance, Otomatik 839.900 TL
1.2 130 HP, Benzinli Ultimate, Otomatik 938.900 TL
100 kW, Elektrikli Ultimate, Otomatik 1.059.900 TL
CROSSLAND
1.2 130 HP, Benzinli Essential, Manuel 918.900 TL
1.2 130 HP, Benzinli Essential, Otomatik 986.900 TL
1.2 130 HP, Benzinli Elegance, Otomatik 1.055.900 TL
MOKKA
1.2 130 HP, Benzinli Elegance, Otomatik 1.110.900 TL
1.2 130 HP, Benzinli GS, Otomatik 1.223.900 TL
1.2 130 HP, Benzinli Ultimate, Otomatik 1.291.900 TL
100 kW, Elektrikli Ultimate, Otomatik 1.291.900 TL
ASTRA
1.2 130 HP, Benzinli Edition, Manuel 972.900 TL
1.2 130 HP, Benzinli Edition, Otomatik 1.096.900 TL
1.2 130 HP, Benzinli Elegance, Otomatik 1.209.900 TL
1.2 130 HP, Benzinli GS, Otomatik 1.313.900 TL
1.5 130 HP, Dizel Edition, Otomatik 1.167.900 TL
GRANDLAND
1.2 130 HP, Benzinli Edition, Otomatik 1.362.900 TL
1.2 130 HP, Benzinli Elegance, Otomatik 1.467.900 TL
1.5 130 HP, Dizel Elegance, Otomatik 1.433.900 TL
1.5 130 HP, Dizel Ultimate, Otomatik 1.538.900 TL
En Çok Okunan Haberler
-
- Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş gözaltına alındı!
- Soylu kabineden sonra oradan da çıkartıldı
- Erdoğan'ın ilk ziyareti KKTC'ye: Ersin Tatar ile görüştü
- Merkez'in yeni başkanından dikkat çeken hamle
- Fatih Portakal'a sosyal medyada 'pişkin' tepkisi
- Eski bakan hastaneye kaldırıldı!
- Ekonomiden de kaçaklardan da büyük bir sorun var
- Ukrayna büyük taarruzunun bir haftalık bilançosu
- Birleşik Kamu-İş'ten 'asgari ücret' çağrısı: Rakam verdi
- Kılıçdaroğlu: 'Gemiyi limana ben götüreceğim'