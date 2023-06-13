Opel fiyat listesi tekrar güncellendi

Yayınlanma: 13.06.2023 - 14:31

Güncelleme: 13.06.2023 - 14:43

Opel'in sıfır araba modellerine bir zam daha geldi. Markanın en ucuz arabası olan Corsa tam 55 bin TL zamlandı. Böylece Opel'in en ucuz arabası 696 bin 600 liraya çıktı.

Model - 1 Haziran Başlangıç Fiyatı - 12 Haziran Başlangıç Fiyatı

Crossland 846.900 TL 918.900 TL

Mokka 1.057.900 TL 1.110.900 TL

Grandland 1.255.900 TL 1.362.900 TL

Astra 895.900 TL 972.900 TL

Corsa 641.900 TL 696.900 TL

Corsa-e 989.900 TL 1.059.900 TL

Mokka-e 1.189.900 TL 1.291.900 TL

Opel'in mayıs ayı fiyat listesi ise şöyleydi:

Crossland 783.900 TL

Mokka 1.005.900 TL

Grandland 1.191.900 TL

Astra 844.900 TL

Corsa 604.900 TL

Corsa-e 949.900 TL

Mokka-e 1.085.900 TL

OPEL HAZİRAN 2023 FİYATLARI

CORSA

1.2 75 HP, Benzinli Elegance, Manuel 696.900 TL

1.2 100 HP, Benzinli Edition, Otomatik 798.900 TL

1.2 100 HP, Benzinli Elegance, Otomatik 839.900 TL

1.2 130 HP, Benzinli Ultimate, Otomatik 938.900 TL

100 kW, Elektrikli Ultimate, Otomatik 1.059.900 TL

CROSSLAND

1.2 130 HP, Benzinli Essential, Manuel 918.900 TL

1.2 130 HP, Benzinli Essential, Otomatik 986.900 TL

1.2 130 HP, Benzinli Elegance, Otomatik 1.055.900 TL

MOKKA

1.2 130 HP, Benzinli Elegance, Otomatik 1.110.900 TL

1.2 130 HP, Benzinli GS, Otomatik 1.223.900 TL

1.2 130 HP, Benzinli Ultimate, Otomatik 1.291.900 TL

100 kW, Elektrikli Ultimate, Otomatik 1.291.900 TL

ASTRA

1.2 130 HP, Benzinli Edition, Manuel 972.900 TL

1.2 130 HP, Benzinli Edition, Otomatik 1.096.900 TL

1.2 130 HP, Benzinli Elegance, Otomatik 1.209.900 TL

1.2 130 HP, Benzinli GS, Otomatik 1.313.900 TL

1.5 130 HP, Dizel Edition, Otomatik 1.167.900 TL

GRANDLAND

1.2 130 HP, Benzinli Edition, Otomatik 1.362.900 TL

1.2 130 HP, Benzinli Elegance, Otomatik 1.467.900 TL

1.5 130 HP, Dizel Elegance, Otomatik 1.433.900 TL

1.5 130 HP, Dizel Ultimate, Otomatik 1.538.900 TL