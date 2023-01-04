Peugeot'dan 2023'ün ilk fiyat listesi geldi
Araç üretici markaların kur farkı ve küresel enflasyon nedeniyle yaptıkları zamlar kademeli ÖTV sistemi ile katlandı.
Peugeot, 2023'teki ilk fiyat listesini yayımladı. Yeni liste ile tüm modellere zam geldi.
Elektrikli e-2008 satışlarını durduran Peugeot'da özellikle 2008'in başlangıç fiyatındaki değişim dikkat çekti.
Zamdan önce 716 bin liradan başlayan Peugeot 2008'in 125 bin liralık yüzde 17.5 zam ile yeni yayımlanan listede başlangıç fiyatının 841 bin 500 liraya çıktığı görüldü.
Son yayımlanan liste ile diğer fiyat değişiklikleri ise şöyle oldu:
Peugeot 208: Yüzde 10.75 zam ile 465 bin liradan 515 bin liraya çıktı.
Peugeot 308: Yüzde 5.5 zam ile 815 bin liradan 861 bin liraya çıktı.
Peugeot 508: Yüzde 4 zam ile 1 milyon 231 bin liradan 1 milyon 280 bin liraya çıktı.
Peugeot 3008: Yüzde 3.2 zam ile 1 milyon 91 bin 500 liradan 1 milyon 127 bin liraya çıktı.
Peugeot 5008: Yüzde 3.7 zam ile 1 milyon 355 bin liradan 1 milyon 405 bin liraya çıktı.
Editör notu: Bu değişikliklerin bir kısmında vergisiz fiyatlarına göre kademeli olarak uygulanan ÖTV'nin etkisi de bulunmaktadır.
ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ
ÖTV matrah düzenlemesi 24 Kasım'da duyurulmuştu.
Bu düzenleme ile motor silindir hacmi 1600 metreküpü geçmeyip;
Matrahı 184 bin TL’yi aşmayanlardan yüzde 45
Matrahı 184 bin TL’yi aşıp 220 bin TL’yi aşmayanlardan yüzde 50
Matrahı 220 bin TL’yi aşıp 250 bin TL’yi aşmayanlardan yüzde 60
Matrahı 250 bin TL’yi aşıp 280 bin TL’yi aşmayanlardan yüzde 70
Diğerlerinden yüzde 80 ÖTV alınacağı açıklanmıştı.
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