Valvoline, M Oil ile Türkiye’de

Yayınlanma: 07.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 07.06.2023 - 07:00

OYAK Grubu Şirketlerine bağlı GüzelEnerji’nin madeni yağları markası M Oil, ürün gamını dünyanın ilk markalı motor yağı üreticisi Valvoline ile güçlendiriyor. İstanbul’da yapılan imza töreniyle M Oil, Valvoline markasının ülke distribütörü olmasının yanı sıra Türkiye’de Valvoline ürünlerinin üretimini yapacak.

Valvoline Global Ürünler EMEA Bölgesi Başkan Yardımcısı Davide Crespi, OYAK Enerji Sektörü Grup Başkanı Yüksel Yılmaz’ın katılımıyla imza töreni yapıldı. Törende Valvoline yöneticileri ile GüzelEnerji yönetim ekibi hazır bulundu.

Yapılan anlaşma ile Valvoline'in, M Oil’in motor yağının yanı sıra endüstriyel yağlar alanında da büyümesine önemli katkı sağlayacağı düşünülüyor. Distribütörlük ve Lisans Anlaşması kapsamında ilk etapta Valvoline markasının motor, şanzıman ve endüstriyel yağlar ürün grupları ile gres yağı satışına başlanacağı açıklandı.