Peugeot, sualtı keşif programının tedarikçisi oldu

Peugeot, Fransız "Under the Pole" su altı keşif programının resmi tedarikçisi oldu.

AA
Yayınlanma: 21.07.2023 - 16:42
Peugeot, sualtı keşif programının tedarikçisi oldu
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Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, 2008'de Fransa'nın Concarneau kentinde, Ghislain Bardout ve Emmanuelle Perie-Bardout tarafından kurulan 'Under the Pole' programını destekliyor. Bilimsel bilgiyi okyanusların korunması için kullanan 'Under the Pole' programına, çeşitli görevleri yerine getirmek için gerekli tüm ekipmanları taşımak ticari araçlar, Peugeot tarafından sağlanıyor.

'Under the Pole' ekibi üyeleri, 29 Haziran 2023'teki ortaklık başlangıcında, gelecek seferlerde ekipmanlarını taşımak üzere kullanacakları iki adet Peugeot Boxer'ı teslim aldı.

İlk Peugeot Boxer, tüplü dalış teknesini çekmek ve programın çeşitli görevleri için gerekli çok sayıda ekipmanı taşımak için kullanılacak. İkinci araç, okul çağındaki çocuklar ve halk arasında okyanus bilincini artırma eylemleri için 'Under the Pole Eğitim Karavanı'nı Fransa genelinde çekmek için kullanılacak.


Peugeot otomobil haberleri Under the Pole

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