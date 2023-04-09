Peugeot Türkiye'den ilk çeyrek atağı

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 07:00

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 07:00

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, kısa bir süre önce 408 modelini Türkiye’de satışa sunan marka, satış grafiğini artırmaya devam ediyor.

Mart ayında toplam pazarda 8 bin 857 adetlik satış rakamına ulaşan Peugeot, elde ettiği yüzde 8,5’lik pazar payıyla en fazla satış yapan 3’üncü marka olarak dikkatleri üzerine çekti. Marka ilk çeyrek satışlarında da benzer bir başarıya ulaştı. Yılın ilk 3 aylık döneminde 18 bin 194 adetlik satış ve yüzde 7,7’lik paya ulaşan Peugeot, toplam pazarda 4’üncü sırada yer aldı.

PEUGEOT SUV İLE ÖNE ÇIKTI

Markanın yeni SUV modeli 408 ise lansman döneminde 968 adetlik satış ve C-SUV’da yüzde 6,1’lik paya ulaştı. 2008, 3008, 5008 ve yeni 408 ile Peugeot, ilk 3 ayda yaptığı 10 bin 500 adetlik SUV satışı ile yüzde 14,6’lık paya ulaştı.

Mart ayında 1.983 adet hafif ticari araç satışı gerçekleştiren Peugeot, yüzde 8’lik pazar payıyla bu segmentte 4’üncülüğe ulaştı. Marka, ilk 3 aylık dönemde de 4 bin 427 adetlik satışla 4’üncü sırada yer aldı ve yüzde 7,6 pazar payına ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu şöyle konuştu:

“Mart ayında gerçekleştirdiğimiz 8 bin 857 adetlik satış rakamıyla toplam pazarda 3’üncü sırada yer aldık. İlk 3 ayda ulaştığımız 18 bin adedin üzerindeki satış rakamıyla, sene sonu hedefimiz olan 57 bin adede doğru adımlarımızı hızlandırıyoruz. Markamıza tüketicilerinden çok yoğun bir ilgi var. Daha fazla araç temin ederek daha fazla müşterimizi otomobil sahibi yapmayı hedefliyoruz.

'LİDER MARKA OLMAYI İSTİYORUZ'

Bu Peugeot markası için çok önem arz ediyor. Zira bu sonucu elde etmeyi başarırsak Peugeot markasının Türkiye tarihindeki rekor satışına imza atmış olacağız. Bu 57 bin adetlik hedef satışımızın yüzde 54’ünün yani 30 bin 500 adedinin SUV modellerimiz olmasını hedefliyoruz. Burada 408’in bir başka önemli görevi var. Bu sene Peugeot olarak Türkiye’de SUV pazarının tekrar lider markası olmayı hedefliyoruz.

Yeni 408 de bu liderlik hedefine giden yolda gücümüze güç katacak. Bununla birlikte yılı yaklaşık 16 bin adetlik hafif ticari araç satışıyla tamamlayı arzuluyoruz. 2022 yılını hafif ticari araçlarda 6’ncı sırada kapattık. Bu sene ise pazarın bu bölümünde yüzde 9’luk bir pazar payı hedefliyoruz ki bu sonuç bizi hafif ticari araç pazarında 3’üncü sıraya çıkartacaktır. Peugeot olarak mutlak hedefimiz iki yerli üreticinin hemen arkasından ticari araçta 3’üncü marka olmak.”