Retromobile 2023'te Peugeot rüzgârı

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 15:47

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 16:25

Peugeot, Retromobile 2023’te 401'den yeni Peugeot 408'e kadar uzanan '4 serisi' modellerine yer veriyor. Peugeot'nun 90 yılı aşkın geçmişinde öne çıkan bu modellere ek olarak 205'in de 40. yılı kutlamalarına başlanıyor.

Peugeot 408, “4” uzantılı serinin en yenisi olarak dikkat çekiyor.

Peugeot 408’in tasarımcıları ve mühendisleri, 20. yüzyılın başından bu yana yedi kuşak boyunca PEUGEOT “4 Serisi” geliştirilirken seleflerinden devraldıkları meşaleyi gelecek nesillere aktardılar. Yeni 408, 1-5 Şubat tarihleri arasında Fransa’nın Paris kentindeki Parc des Expositions de la Porte de Versailles’da düzenlenen Retromobile 2023’te kamuoyunun önüne çıkacak.

Retromobile 2023’te Peugeot “4 Serisi” ailesine ait altı farklı simgesel modele ek olarak 2023 yılında 40. yılı kutlanan Peugeot 205’in “1991 model 205 GTI Griffe”i ve 1934 yılına ait Peugeot P 515 “Dünya Rekorları” motosikleti sergileniyor.

Retromobile 2023’te sergilenecek tüm simgesel modeller ise şöyle:

Peugeot 401: “4 Serisi”nin başladığı ilk model 1934-1935’te yollara çıktı.

Peugeot 402: Izgaranın arkasına gizlenen farlarla dikkat çeken otomobil 1938-1942 yılları arasında üretildi.

Peugeot 403 Cabriolet: Komiser Columbo ile ünlenen “Cabrio” versiyonu, 1956 ile 1961 yılları arasında üretildi.

Peugeot 404 Coupe: Peugeot Pininfarina işbirliğiyle üretilen otomobil 1962-1968 arasında üretildi.

Peugeot 405 Mi16 Le Mans: Peugeot’nun 1993 Le Mans 24 Saat yarışındaki zaferini kutlamak için hazırlanan 405 Mi16 modelinin özel bir serisi olan bu üretimlerde standart Mi16 ile aynı 2.0 litrelik 16 supaplı 160 beygirlik motor kullanıyordu. Ayrıca deri/alkantara döşeme ve 15 inçlik alaşım jantlar gibi donanımlara sahipti.

Peugeot 205 GTI 1.9 Griffe: 2023 yılında 40. yılı kutlanan PEUGEOT 205, ilk olarak 24 Şubat 1983’te Aventure Peugeot’da lanse edildi. 205’i anmak için 2023 yılı boyunca bir dizi kutlama yapılacak. Kutlamalar Retromobile 2023 ile başlıyor. Retromobile 2023’te sergilenecek model ise 1.9 litre, 130 beygir gücünde motorla donatılan özel seri 1991 model 205 GTI Griffe.