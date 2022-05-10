Pfizer migren ilacı üreticisi Biohaven’ı 11.6 milyar dolara satın alacak
Pfizer migren ilacı üreticisi Biohaven Pharmaceutical şirketini 11.6 milyar dolara satın alacağını açıkladı.
Pfizer'in sahip olduğu bazı kanser ilacı patentleri önümüzdeki yıllarda sona erecek. Koronavirüs aşılarından büyük miktarda gelir elde eden şirketin, bu parayla ilaç portföyünü artırmak istediği tahmin ediliyor.
Bu anlaşma ile şirket Biohaven'ın kullanım onayı aldığı ve kalsitonin geni ile ilişkili peptit (CGRP) inhibitörleri olarak bilinen ilaç sınıfında yer alan Rimegepant isimli ilaca erişim elde etmiş olacak.
Pfizer'dan yapılan açıklamada halihazırda sahibi olmadığı Biohaven hisselerine son kapanış fiyatı üzerinden hisse başına yüzde 78.6 primli 148.5 dolar ödeme yapılacağı ifade edildi. Pfizer'ın Biohaven'da halihazırda yüzde 2.6 hissesi bulunuyor.
Açıklamanın ardından Biohaven hisseleri yüzde 71.2 değer kazanarak açılış öncesi işlemlerde 142.31 dolar seviyesine kadar yükselirken Pfizer hisseleri yüzde 1.3 düşerek 47.99 dolar seviyesinde işlem gördü.
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