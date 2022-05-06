FDA'dan Pfizer'in Covid-19 ilacına ilişkin açıklama: Kanıt yok

06 Mayıs 2022 Cuma, 12:23

FDA Bulaşıcı Hastalıklar Ofisi Direktörü John Farley, yaptığı açıklamada Pfizer'in Covid-19 hapı Paxlovid'le ilgili, "İlk tedaviden sonra tekrarlayan Kovid-19 belirtileri olan hastalara, daha uzun bir tedavi uygulamanın veya bir Paxlovid tedavi kürünü tekrarlamanın yararına dair bir kanıt yok" dedi.

Farley bununla birlikte klinik araştırmalardan elde edilen verilerin incelenmeye devam edildiğine değindi.

FDA yetkilisi, Pfizer'in klinik denemesindeki hastaların yüzde bir ila ikisinin antiviral turlarının sonunda, Covid-19 testinin önce negatif çıksa da sonrasında pozitife döndüğünü, sonucun Paxlovid veya plasebo alan hastalarda değişmediğini kaydetti.

Pfizer CEO'su Albert Bourla, yeniden Covid-19'a yakalanan hastaların 'antibiyotiklerle yapıldığı gibi ikinci bir tedavi turuna başlaması gerektiğini' iddia etmişti.

Covid-19 hastalarının hastaneye yatışlarında ve ölüm oranlarında azalma sağladığı söylenen Paxlovid'in FDA'dan henüz tam onayı ve arka arkaya beş günden daha uzun kullanım izni bulunmuyor.