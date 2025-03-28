Piyasadaki oynaklık para piyasası fonlarını vurdu: Yatırımcılar çıkış yapıyor!

Yayınlanma: 28.03.2025 - 13:40

Güncelleme: 28.03.2025 - 13:40

Siyasi gündemin etkisiyle piyasalarda yaşanan çalkantılar, yatırım fonlarını da olumsuz etkiledi. Fon piyasasında toplamda 440 milyar TL net çıkış yaşandı.

FONLARDA BÜYÜK ÇIKIŞ

Para piyasası fonları toplamda 650 milyar TL ile en büyük çıkışı yaşayan fonlar oldu. 18 Mart itibarıyla para piyasası fonlarının büyüklüğü 1,44 trilyon TL seviyesindeydi. Bu da 10 gün içinde para piyasası fonlarından yüzde 40 oranında bir çıkış yaşandığını gösteriyor.

Borçlanma araçları fonlarında ise 49 milyar TL’lik bir çıkış gözlemlendi. Bu fonlardan çıkan kaynakların bir kısmı serbest fonlara yönlendirilirken, serbest fonlar 236 milyar TL artış kaydetti. Ayrıca döviz fonlarına 58 milyar TL net giriş oldu. Yatırımcıların çoğunluğu kısa vadeli araçları tercih etti.

FONLAR DAHA RİSKLİ HALE GELDİ

Normalde anapara riski taşımayan bir ürün olarak bilinen para piyasası fonları, geçtiğimiz yıl sonunda yapılan düzenleme ile yüzde 10 oranında borçlanma aracı bulundurma zorunluluğu getirilmişti. Ancak bu değişiklik, kısa vadede sermaye kayıplarına yol açarak bu fonları riskli hale getirdi.

Son olarak, yaşanan piyasa dalgalanmaları ve TL’deki değer kaybı, yatırımcıların pozisyonlarını kapatıp döviz cinsi ürünlere yönelmesine neden oldu. TEFAS verilerine göre, son 10 gün içinde 214 bin 485 kişi para piyasası fonlarını tamamen kapattı, böylece yatırımcı sayısı 3,6 milyona geriledi.