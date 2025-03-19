Piyasalar altüst durumda: Yabancı uzmanlar nasıl değerlendirdi?

Yayınlanma: 19.03.2025 - 15:08

Güncelleme: 19.03.2025 - 15:08

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla siyaset gündeminde yaşanan hareketlilik piyasaları da etkiledi. TL’deki değer kaybına yönelik yabancı uzmanların yorumları dikkat çekti. Borsada da açılışta devre kesici tetiklenirken, kayıp yüzde 6’nın üzerinde sürüyor.

Küresel danışmanlık hizmeti veren ABD merkezli Teneo şirketinin Eş Başkanı ve Araştırma Direktörü Volfgano Piccoli, "Türkiye'nin demokrasi ve seçimler bakımından Rusya'ya benzer bir siyasi iklime doğru gidip gitmediğini bekleyip göreceğiz" olarak yorumladı.

Piccoli, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu yalnızca siyasi muhalefete değil, ülkenin ekonomisinde geleneksel olarak büyük rol oynayan kilit iş gruplarına da bir saldırı"

ABD merkezli finans şirketi State Street'in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Makro Strateji Bölümü Başkanı Timothy Graf ise "Yaklaşımın iyileşmesi ve siyasi ve para politikaları süreçlerinde daha fazla özgürlük olduğu düşüncesiyle geçen iki yılın ardından gözaltılar bu durumu büyük ölçüde sorgulatıyor" yorumunu yaptı.

Hollanda merkezli Rabobank'ın Londra merkezinde Döviz Stratejisi Bölümü'nün başında bulunan Jane Foley, Türkiye'deki gözaltıların G10 pazarlarını da etkilediğine dikkat çekti.

Foley, "Türkiye Avrupa'ya yakın ve çok büyük bir orduya sahip. Dolayısıyla Trump'ın NATO'dan uzaklaşmasıyla Türkiye'ye biraz daha fazla odaklanabileceği algısı vardı" diye konuştu.