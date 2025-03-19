Borsada işlemler yeniden başladı: Endeks yüzde 6 ekside

Yayınlanma: 19.03.2025 - 11:45

Güncelleme: 19.03.2025 - 11:58

BIST 100 endeksi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 kişinin gözaltı haberinin etkisiyle güne sert bir düşüşle başladı. Düşüş nedeniyle devre kesici mekanizması devreye girerken işlemler geçici olarak durduruldu.

Endekse bağlı devre kesici, saat 09.55’te tetiklendi ve Pay Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) ile Borçlanma Araçları Piyasası’nda (BAP) işlemlerin geçici olarak durdurulduğu görüldü.

İşlemler, saat 10.30 itibarıyla yeniden başlamasına karşın piyasa açılışındaki sert düşüşün etkisiyle BIST 100 endeksi işlemlerin yeniden başlamasının ardından yüzde 5 ekside işlem görmeye devam etti. Endeksteki sert değer kaybı, piyasa genelinde satış baskısının artmasına neden oldu.

SERT FİYATLAMA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100’den fazla kişiye yönelik gözaltı kararının ardından piyasalarda sert dalgalanmalar sürüyor. Özellikle siyasi belirsizlikler ve iç piyasa dinamiklerindeki dalgalanmalar, Borsa İstanbul’da satış baskısını yüksek ölçüde artırıyor.

Döviz kurlarında da çok ciddi dalgalanmalar söz konusuyken dolar kuru 41 seviyesini geçtikten sonra 387’ye doğru hafifçe geri çekildi. Şu sıralarda dolar kuru 39 seviyesinde işlem görüyor. Euro kuru ise yüzde 5 bandında değer artışıyla 42,66’ten işlem görüyor.