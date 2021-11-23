Piyasalarda dolar krizi: Birçok ürünün satışı durduruldu
Dolar kuru üzerinden yaşanan çok sert yükseliş piyasaları kilitledi. Gübre ve zirai ilaç şirketlerinde satışlar durdu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kabine toplantısı sonrası düşük faiz politikalarında kararlı olduklarını yinelemesi sonrası dolar/TL yükselişini sürdürüyor. Dolar/TL sert dalgalanmalarla birlikte 13 TL seviyesinin üzerinde seyrediyor.
Erdoğan düşük faizlere ilişkin, "Bu politika ile biz ne yaptığımızı, ne için yaptığımızı, nasıl yaptığımızı hangi risklerle karşı karşıya bulunduğumuzu, sonunda ne elde edeceğimizi gayet iyi biliyoruz" derken, süreci "ekonomik kurtuluş savaşı" olarak niteledi.
SATIŞLAR DURDU
Yaşanan sert yükselişlerin ardından tarımsal girdi fiyatları hızla artmaya başladı.
Bloomberght’de İrfan Donat’ın haberine göre, gübre ve zirai ilaç şirketleri, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki bayilerine "satışlarımız geçici olarak durdurulmuştur" şeklinde genel duyuru ilanı göndermeye başladı.
''SATIŞLARI DURDURMAK ZORUNDA KALIYORUZ''
Bloomberg HT'nin ulaştığı ve isminin açıklanmasını istemeyen bazı gübre ve zirai ilaç şirketlerinin yöneticileri, satışların durdurulmasına gerekçe olarak, "Kurdaki yukarı yönlü sert yükselişler ham madde fiyatlarımızı da yukarı çekiyor. Artık fiyat belirleyemiyoruz. Sattığımız ürünün yerine mal koymakta zorlanıyoruz. Ham maddeye erişim sıkıntıları yaşıyoruz. O yüzden geçici süre satışları durdurmak zorunda kalıyoruz" diyorlar.
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