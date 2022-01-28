Piyasalarda enflasyon endişesi devam ediyor: Zirve yapacak

28 Ocak 2022 Cuma, 10:23

TCMB yılın ilk enflasyon raporunda 2022 için enflasyon tahminini yüzde 11.8'den yüzde 23.2'ye çekerken, politikaların tamamının "liralaşma" için kullanılacağını belirtti.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu bankaların üretime yönelik kredi faizlerini düşürmesi gerektiğini söyledi. Döviz piyasası için "sağlıksız fiyat oluşumlarının zemini ortadan kaldırılmıştır" diyen Kavcıoğlu "Kuru hallettik inşallah enflasyonu da bu politikalarla halledeceğiz" dedi.

TCMB "liralaşma" stratejisi ile TL'nin kullanımını yatırımını artırmayı benimseyen politikaları özendireceğini belirtirken KKM sayesinde sektörde mevduat vadesinin uzadığını, 4.7 milyar doların bu sayede TCMB imkanlarıyla TL'ye döndüğünü söyledi.

ENFLASYON ZİRVE YAPACAK

TCMB açıklamalarına rağmen piyasalarda ise enflasyon endişeleri devam ediyor.

Enflasyon verilerine ilişkin piyasadaki genel beklenti TÜFE'nin ocakta yüzde 36'dan yüzde 42 - yüzde 48 bandına ve Yİ-ÜFE'nin ise yüzde 80'li seviyelerden yüzde 100'e doğru yükselmesi bekleniyor.

TCMB'nin enflasyon raporunda paylaştığı grafik mevcut yüzde 36.08 seviyesindeki enflasyonun ocakta yüzde 50'ye yaklaşabileceğini gösteriyor.

Aynı grafik enflasyonun şubat, mart ve nisan aylarında yüksek seyredeceğini, mayıs ayında ise yüzde 55'e yaklaşarak zirve yapacağına işaret ediyor. İlgili tahminler piyasa beklentileriyle oldukça paralel.

TCMB'nin paylaştığı grafik enflasyonun üçüncü ve dördüncü çeyrekte belirgin düşüş göstererek yılı yüzde 23.2 seviyesinde tamamlayacağını gösteriyor. Ekonomistlerin genel beklentisi de düşüş olacağı yönünde ancak yıl sonu beklentileri ancak yüzde 30 civarında şekilleniyor.

TCMB kur krizini tetikleyen 500 baz puan faiz indirimi ile politika faizini yüzde 14'e çektikten sonra indirimleri geçen hafta durdurdu. Ancak bu alışılagelmiş politikalara ters adım nedeniyle TL'nin değer kaybı geçen yıl yüzde 44 oldu. Kavcıoğlu, TL'deki değer kaybının sadece faiz indirimlerine bağlanmaması gerektiğini söyledi. Ancak bankacılara göre en büyük neden faiz.

KÜRESEL PİYASALAR

Asya borsaları, ABD borsalarında Fed'in sıkılaştırma yanlısı açıklamalarının ardından görülen düşüşlerin, güçlü ekonomi ve Apple'dan gelen güçlü bilançodan destek bularak dünkü seansta görülen sert kayıplarının bir kısmını telafi etti.

Dolar, işlemcilerin bu yıl büyük faiz artırımları gerçekleştirileceğini fiyatlamasıyla euro karşısında kilit seviyeleri aşmasının ardından yedi ayın en iyi haftasını kapatmaya hazırlanıyor.

ABD'den gelen ekonomik veriler de ekonominin yaklaşık 40 yılın en büyük yıllık büyümesini gerçekleştirdiğini gösterdi.

''TL, YÖNLENDİRİLEN BİR PARA BİRİMİ''



Birçok bankacı TL'nin artık kamu tarafından yönlendirilen bir para birimi olduğu görüşünde ve bu sürecin sonunda nasıl bir denge oluşacağı bankacılar için net değil. TCMB verilerinden bankacıların yaptığı hesaplamalar rezervlerin olası satışının aralık ayındaki hızda olmasa da ocak ayında da devam ettiğini gösteriyor.

Hazine'nin borçlanması da son 2 haftada piyasada daha yakından takip edilmeye başladı. TCMB'nin yoğun tahvil alımları ve Hazine'nin piyasanın tercih ettiği enflasyona altına endeksli tahvil ihaleleri ile borçlanmaya yönelmesiyle borçlanma hedefleri belirgin aşmış durumda.

Hazine hafta başında düzenlediği 6 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesine ve TÜFE'ye endeksli 5 yıl vadeli sukukta rekor borçlanma gerçekleştirdi. TÜFE'ye endeksli tahvilde eşi nadir görülen negatif getiri oluştu. Altın cinsi iki borçlanmaya da yoğun ilgi oluştu ve 23 milyar TL civarında borçlanma gerçekleştirildi.

Ocakta 45 milyar TL borçlanma hedefleyen Hazine'nin gerçekleştirdiği borçlanma ise yaklaşık 70 milyar TL oldu.

PİYASALARDA VERİ GÜNDEMİ

Piyasalarda kurumsalların vergi teşviği ile dövizden ne kadar TL'ye geçeceğini ve elektrik doğalgaz kesintilerinin makro etkilerini de izlemeye devam ediyorlar.